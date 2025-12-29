Málaga organiza una fiesta para recibir al nuevo año con un espectáculo en la plaza de la Constitución

Archivo - Luces de Navidad de Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Fiestas, organiza una fiesta para recibir al nuevo año 2026 con un espectáculo multimedia y música en directo este miércoles, 31 de diciembre, en la plaza de la Constitución.

Se repartirán 5.000 bolsas con las 12 uvas para las campanadas y otras 5.000 bolsas de cotillón entre los asistentes, que también podrán disfrutar de la actuación en directo del grupo Señor Mirinda, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, entre las 21.00 y las 23.45 horas se repartirán las bolsas de uvas y de cotillón, hasta agotar existencias. Las bolsas de cotillón incluirán sombreros, serpentinas, antifaces o collares hawaianos, entre otros. A partir de las 23.00 horas, comenzará la actuación del grupo Señor Mirinda.

Minutos antes de las 12 de noche, la banda dejará de tocar para dar paso a las campanadas. En ese momento, el reloj de la plaza de la Constitución será el protagonista con sus toques de campana, indicando que empieza el nuevo año. Al mismo tiempo, habrá un espectáculo multimedia que acompañará a las campanadas y contará con proyectores de alta potencia y móviles, con un total de 75.000 vatios de iluminación. El baile continuará hasta las 01.30 horas de la noche.