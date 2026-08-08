Málaga organiza las III Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, dedicadas a la proyección de los municipios

Archivo - La cita será en octubre en las instalaciones de Tabacalera. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá las III Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, dedicadas a la proyección de los municipios a través de sus marcas territoriales, los días jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026, en el complejo municipal de Tabacalera, concretamente en el auditorio de MEET/Colección del Museo Ruso.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la capital en un comunicado, en el que detalla que la cita está organizada por el Consistorio a través del Área de Comunicación, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el apoyo de la Universidad de Málaga (UMA), la Asociación de Publicistas, Comunicación y Márketing de Málaga (Apecom) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM).

Las jornadas, dirigidas a profesionales del sector, son gratuitas y requieren inscripción previa, abierta hasta el 2 de octubre. Las inaugurará el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido.

Así, para el jueves 15 de octubre está programada una conferencia del diseñador Eduardo Aires bajo el título 'La marca territorial como palanca: el caso de Oporto'; y una mesa redonda sobre la imagen de España en el exterior con la corresponsal de TVE Érika Reija y la administradora civil del Estado y experta en comunicación institucional internacional María Llinares. Moderadas por la profesora de las universidades Nebrija y Carlos III Carmen Torres.

A continuación habrá una conferencia del fundador y director creativo de Nadie, Quico Vidal bajo el título 'Ciudad, visión y diseño: una marca en la que vivir'; y otra mesa redonda sobre 'Experiencias de contratación pública en materia de marcas territoriales' con el fundador de TAU Diseño, Emilio Gil; la fundadora de Mandarina Brand Society, Pilar Domínguez; y el director de ESCO Granada y Alternativa Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez Pinto. Moderados por el socio director de SODA Branding, Dani Vico.

La tercera mesa redonda estará dedicada a la cerveza, y a continuación intervendrá Jordi de San Eugenio, catedrático de la Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), con la conferencia 'La transformación de territorios en marcas: reconocimiento y diferenciación de identidades espaciales'.

La jornada sigue con una mesa redonda sobre innovación en la promoción turística con la consultora de Márketing y Creatividad Pilar Ruiz-Rosas; el fundador de Narita Estudio Mateo García; y el director gerente de Fycma y exdirector gerente de Turismo Andaluz, Lisardo Morán. Moderados por el director general de Comunicación de la Diputación Provincial de Málaga, Javier Gómez.

La última conferencia del día será del coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino, bajo el título 'Convivencia de las marcas territoriales con las administrativas: una propuesta de sistema para ordenar la huella institucional'.

Las propuestas del viernes pasan por la conferencia del consultor de comunicación política Xavier Peytibi, 'Tendencias globales en la creación de marcas territoriales'; la mesa redonda 'La importancia de los rodajes para la promoción de los municipios'; una conferencia del experto en comunicación estratégica, reputación y diplomacia de ciudad Pau Solanilla sobre la cotización de la marca España; y una mesa redonda sobre la internacionalización de España.

Los interesados en partricipar en estas jornadas sobre comunicación institucional deben inscribirse pueden solicitarlo por correo electrónico a la dirección cggallego@malaga.eu