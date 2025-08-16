Málaga peregrina en la romería de la Victoria, con Toñi Moreno como abanderada

La abanderada de la Feria, Toñi Moreno, en las puertas del Ayuntamiento, con motivo de la Romería al Santuario de la Victoria - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha inaugurado este sábado los actos de la Feria del centro con la tradicional romería hacia el Santuario de la Virgen de la Victoria, que este año ha tenido como abanderada a la periodista y presentadora Toñi Moreno.

La cita tradicional ha contado con la participación de numerosas personas que han puesto en valor la esencia de las fiestas de la capital de la Costa del Sol.

Tras una recepción en la Casona del Parque, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, y el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, ha hecho entrega de la bandera de Málaga a la periodista y presentadora Toñi Moreno, que ha recibido este reconocimiento como abanderada de la Feria que concede la referida asociación, organizadora de esta actividad.

Los bailes por malagueñas y verdiales y la enseña de Málaga portada por la abanderada han sido protagonistas antes de que la comitiva encabezada por un coche de caballos en el que iban Francisco de la Torre y Toñi Moreno, junto a Porras y Bocanegra, haya partido del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria.

El izado de la bandera ha tenido lugar este año a la altura de la escultura del Marqués de Larios, y, posteriormente, la comitiva ha continuado su camino.

La música tradicional malagueña ha amenizado el transcurso de la romería por las calles de la ciudad. Vecinos y visitantes se han integrado en un ambiente festivo en el que los caballos engalandos o trajes de flamenca también se han dejado ver.

Esta romería urbana ha transcurrido por el itinerario previsto hasta llegar al Santuario de la Victoria, donde la bandera de Málaga ha vuelto a ondear en manos de Toñi Moreno y donde se han vuelto a escuchar los himnos de Andalucía y de España y los 'Viva Málaga' de las numerosas personas allí concentradas, muchas de las cuales también han participado en la ofrenda floral a la patrona y en el oficio religioso.

Tras esta romería de sábado y el gran espectáculo luminoso de drones y fuegos artificiales del pasado viernes por la noche, comienza una Feria de Málaga que se prevé multitudinaria y que por la noche llegará al Real del Cortijo de Torres, que se iluminará tras el pregón del escrito Javier Castillo.