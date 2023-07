Con Málaga pide al Ayuntamiento que garantice "campamentos infantiles de verano inclusivos en todos los distritos"

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha pedido que "se pongan en marcha campamentos municipales infantiles inclusivos en los colegios públicos de Málaga para garantizar que todas las niñas y niños con necesidades de atención educativa especiales y sus familias tengan garantizado el derecho a la conciliación y a disfrutar de un verano en condiciones dignas".

Tras mantener un encuentro con la Plataforma por la Conciliación de Familias con Neurodiversidad, Morillas emplaza al equipo de gobierno municipal a que "acuerde y convenie con la comunidad educativa para que durante el mes de agosto se garantice, al menos, que un colegio público en cada distrito abre sus puertas y garantice los campamentos infantiles inclusivos".

"Y que se comprometa y exija a la Junta de Andalucía que ejecute el plan Corresponsables. Que se ejecuten esos más de 20 millones de euros que la Junta ha recibido en 2023 por parte del Gobierno de España para financiar actividades que faciliten la conciliación corresponsable, como los campamentos infantiles, y que el gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno no ha ejecutado", ha agregado.

De igual modo, Morillas ha apuntado que "la realidad de muchas familias, más para las de hijas e hijos con necesidades educativas especiales o diversidad funcional, es que el verano se convierte en una carrera de obstáculos llena de trampas: no pueden costear los altos precios de algunos campamentos, que superan los 300 euros mensuales con comedor; la mayoría de los colegios no abre sus puertas en el mes de agosto y, en muchos casos, tienen requisitos que impiden el acceso a menores con necesidades especiales".

Por ello, ha dicho, "necesitamos que el derecho a la conciliación sea un derecho garantizado y que el Ayuntamiento de Málaga se corresponsabilice y ponga en marcha campamentos infantiles inclusivos en todos los distritos".

"La política del equipo del gobierno es errática, solo cuenta con el programa 'Educa en Verano', consistente en subvenciones que no cubren las necesidades de las familias. No hay campamentos inclusivos y la mayoría de los colegios cierran en agosto. Por su parte, la Junta de Andalucía va a tener que devolver la friolera de 48 millones por no ejecutar programas de conciliación, entre los que podrían incluirse los campamentos infantiles inclusivos", ha apostillado Morillas.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, considera necesario "un gran pacto por la infancia en Málaga, no es tolerable que haya niñas y niños de nuestra ciudad que no puedan acudir a un campamento de verano, ya sea por motivos económicos o porque no haya una atención para el alumnado con necesidades educativas especiales. Más cuando son ellos los que más necesitan del ayuntamiento y de las políticas públicas".

"Urge la inclusión de una partida económica en el presupuesto del próximo año para poner en marcha campamentos de verano inclusivos a los que puedan acceder todas las familias que los necesiten", ha reclamado Sguiglia.

La portavoz de la plataforma por la conciliación de familias con neurodiversidad, Inmaculada García, envía un mensaje al equipo de gobierno "necesitamos ayuda de la administración para poder hacer frente al reto que supone educar a un hijo. Le pedimos a la administración que aplique las normas que ya existen y que no pierda más tiempo. Ya tenemos una partida presupuestaria de más de 23 millones de euros para poder hacerlo y ya hay ayuntamientos que lo están haciendo".