Con Málaga pide frenar los apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por "atentado urbanístico"

La concejala portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, se ha reunido con vecinos de Pedregalejo para abordar el caso de los apartamentos turísticos en la Torre de San Telmo

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado el que considera "atentado urbanístico y medioambiental que la construcción de 26 apartamentos turísticos en Torre de San Telmo, en Pedregalejo, está suponiendo", a la vez que ha pedido su paralización.

"El equipo de Gobierno del PP, con ese modelo de urbanismo salvaje, de nuevo vuelve a eludir la participación vecinal y vuelve a tolerar, y a permitir, que se ponga en marcha una actuación urbanística que está dañando la arboleda histórica de este entorno y que, además, está generando daño en las vecinas colindantes, tal y como han denunciado los vecinos y las vecinas", ha dicho.

La edil en la oposición ha incidido en que "llueve sobre mojado", y al respecto ha dicho que el gobierno local 'popular' gestiona lo público "desde la soberbia y dando la espalda a la participación de los vecinos". Así, ha puesto de ejemplo la reordenación del tráfico que se pretende aplicar en la Plaza Manuel Azaña, "por la que los vecinos y las vecinas han convocado mañana una movilización".

"Y lo vemos también en esta actuación urbanística en Torre de San Telmo en la que de nuevo vuelve a omitir la participación de unos vecinos que vienen poniendo sobre la mesa propuestas solventes, rigurosas y con criterios técnicos para garantizar que ningún tipo de actuación urbanística daña el arbolado de la zona y genera un impacto que va a repercutir directamente en su calidad de vida". ha añadido.

"Hablamos de familias, de personas mayores que ya se están viendo afectadas y que se van a ver afectadas de no paralizarse esta actuación urbanística", ha expuesto, a la vez que ha anunciado que Con Málaga exige "que se paralice de manera inmediata la construcción de estos 26 apartamentos turísticos, que se ponga en marcha un proceso de diálogo con los vecinos y vecinas, de manera que se garantice que la arboleda no se ve afectada, que no se ven afectadas las viviendas colindantes y que se garantiza la calidad de vida de los vecinos del barrio".

Toni Morillas ha dicho que "estamos hablando de Pedregalejo, de un barrio que está fuertemente turistificado, uno de los barrios de la ciudad en los que más viviendas de uso turístico hay. Un barrio que está absolutamente saturado, en el que las medidas que implante el Ayuntamiento no pueden pasar permanentemente por seguir saturándolo turísticamente".

Por último, la líder de la confluencia de izquierdas ha informado de que "por todo esto, vamos a trasladar una iniciativa a la Comisión de Urbanismo de la próxima semana".