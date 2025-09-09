Con Málaga pide municipalizar el mantenimiento de parques y jardines en la ciudad "por la mala gestión privada"

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguilia, entre otros, en la entrada del Parque Huelin. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Nicolás Sguiglia, ha criticado este martes "la nefasta gestión privada del mantenimiento de parques y jardines en la ciudad, tras los recientes cierres y problemas de salud animal en el Parque de Huelín" y ha anunciado que su formación pedirá en la próxima comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento municipalizar el servicio "por la mala gestión privada".

"Dejar en manos privadas el cuidado de la infraestructura verde de Málaga está resultando un desastre", ha afirmado Sguiglia, para quien los casos de gripe aviar "demuestran qué ocurre cuando se externaliza un servicio esencial, un servicio que además cuesta a las malagueñas y los malagueños más de 18 millones de euros al año".

El portavoz de la confluencia de izquierdas ha criticado que el equipo de gobierno "no realiza los controles necesarios para asegurar que las contratas cumplan con los pliegos de contratación". En esta línea, ha dicho que "la empresa encargada del Parque de Huelin ha sido denunciada por no cumplir los pliegos, reducir personal durante las vacaciones y dejar los parques en mal estado".

Asimismo, ha subrayado que la municipalización "permitiría mayor ahorro, transparencia y control democrático sobre un servicio básico que afecta directamente a la calidad de vida de vecinos y vecinas". "Las zonas verdes no son sólo una cuestión estética, sino que influyen en la salud de nuestra población y son espacios esenciales para niños, mayores y toda la comunidad", ha incidido.

Sguiglia ha destacado que la propuesta "no es novedosa" porque "ciudades como Barcelona, Berlín (Alemania), París (Francia) o Copenhague (Dinamarca) gestionan estos servicios de manera municipal, garantizando eficiencia y mayor control sobre los recursos públicos".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que el de Huelin "es un parque muy usado por todos los vecinos" y que "los pocos trabajadores de limpieza no dan abasto".

Además, ha asegurado que "el cierre del parque nos priva de un espacio de esparcimiento seguro". "Los servicios públicos deben ser municipales. Convertirlos en negocio repercute negativamente en los ciudadanos", ha concluido.

Por eso, Con Málaga llevará la propuesta a la próxima comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, para solicitar estudios económicos y jurídicos para "evaluar la viabilidad de la municipalización". Mientras evolucione ese proceso, desde el grupo pedirán "medidas inmediatas a las contratas para garantizar un correcto mantenimiento de los parques".