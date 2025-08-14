Con Málaga pide revertir licencias de viviendas turísticas existentes y transformar en alquileres residenciales

Archivo - El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha calificado la situación de las viviendas turísticas en Málaga como "una auténtica selva fruto de la inacción del PP en la última década para regular y controlar un fenómeno que ha crecido de forma exponencial y ha generado graves problemas para el acceso a la vivienda y la convivencia".

"Las casi 13.000 viviendas turísticas existentes se podrían haber evitado si el alcalde hubiera priorizado el derecho a la vivienda antes que el negocio de unos pocos, y el PGOU vigente le permitía implementar una regulación mucho más estricta, pero decidió no hacer nada", ha agregado en un comunicado Sguiglia.

Asimismo, ha señalado que la moratoria de nuevas licencias durante tres años anunciada por el alcalde "llega muy tarde, cuando Málaga encabeza los rankings del número de viviendas turísticas y del precio de la vivienda".

También Sguiglia ha pedido "la puesta en marcha de medidas que permitan revertir las licencias turísticas ya existentes para transformar esas viviendas en alquileres residenciales".

"No basta con impedir nuevas licencias, necesitamos medidas para revertir las ya existentes, disminuyendo drásticamente su número y transformando esas viviendas en alquileres asequibles para familias malagueñas, y para eso necesitamos un Ayuntamiento activo, comprometido con el derecho a la vivienda y no con el rentismo y la especulación", ha dicho.

Por último, ha pedido al regidor que "ponga en marcha con carácter urgente un programa municipal de inspección de viviendas turísticas ilegales".

"Según datos oficiales hay más de 40.000 viviendas turísticas en la provincia de Málaga que se anuncian pese a no contar con las respectivas licencias y expertos señalan que en la ciudad de Málaga podría haber un 40% de viviendas turísticas ilegales con respecto a las legales. Es injustificable que ante esta ilegalidad, y su grave impacto para el acceso a la vivienda, el alcalde no haga absolutamente nada", ha concluido.