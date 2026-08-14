Málaga potencia los servicios de información de las Oficinas de Turismo con dos puntos adicionales para la Feria

Archivo - Malagueños y visitantes disfrutan la Feria del centro de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, refuerza un año más sus servicios de información turística para cubrir el aumento de la demanda que, con motivo de la Feria de Agosto, está prevista en la ciudad.

Para ello, las Oficinas de Turismo y Puntos de Información Municipal potenciarán su atención y el reparto y disponibilidad de material promocional genérico del destino y específico de la Feria de Agosto.

Como novedad este año el Recinto Ferial Cortijo de Torres contará con un punto de información turística que ofrecerá información desde las 12,00 hasta las 22,00 horas, situado junto a la portada principal, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Además, un año más se instalará un punto de información en la Alameda Principal que atenderá a malagueños y visitantes en horario de 12,00 a 17,00 horas. Ambos puntos estarán disponibles durante el desarrollo de la Feria de Málaga, desde el sábado 15 hasta el sábado 22 de agosto.

La Oficina de Turismo de la plaza de la Marina abrirá en horario continuo, de 09,00 a 19,00 horas, todos los días de la Feria. Y el punto de Información de la calle Alcazabilla atenderá de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas, excepto domingos y festivos, que lo hará en horario de mañana. En total, el Área de Turismo ofrecerá 677 horas de información a disposición de vecinos y visitantes.

MATERIAL PROMOCIONAL ESPECÍFICO DE LA FERIA Y GENÉRICO DEL DESTINO

Asimismo, se repartirán más de 35.000 ejemplares de material promocional e informativo de la Feria de Agosto en las Oficinas de Turismo y Puntos de Información Municipales. Se trata de documentos editados por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga que incluyen programas generales de la Feria de Agosto, programas específicos para el Centro histórico y el Real de Cortijo de Torres, planos del recinto ferial, carteles, postales y expositores-displays.

Esta información también estará disponible en formato digital. Además, se repartirán en estos puntos programas de la Feria Taurina y guías de la Feria que edita anualmente Diario Sur.

Todo ello se suma al habitual material promocional del destino, del que se distribuirán unos 30.000 ejemplares: mapas y folletos disponibles hasta en cinco idiomas, además de la propia información descargable en códigos QR.

Este año, además, se reforzará el material informativo con más de 40.000 ejemplares del folleto 'Málaga for real', dentro de la campaña del plan de turismo sostenible en destino.

La difusión y distribución de todo este material se llevará tanto en las Oficinas de Turismo de Málaga como en las principales del resto de la provincia, así como en los hoteles de la ciudad.

LA FERIA EN LA WEB Y EN REDES SOCIALES DE TURISMO

La Feria de Agosto cuenta con un microsite específico dentro de la web de Turismo de Málaga (https://visita.malaga.eu/es/conoce-malaga/fiestas/feria-de-a...). En ella se puede acceder a información actualizada, la programación oficial de 2026 y, a través de sus distintas secciones, encontrar una ventana a la historia de la Feria, sus características y principales hitos, o un descargable con recomendaciones.

En redes sociales del Área de Turismo se reforzará la comunicación sobre la Feria de Agosto, incluyendo los días previos. Además de la información de servicios, se publicarán fotos y vídeos de momentos significativos de la celebración, etiquetados con el hashtag #FeriaMLG.

Todo ello sin dejar de difundir el destino en su conjunto, como planes alternativos y complementarios durante estos festejos. Por otra parte, el lunes 17 se celebrará el ya tradicional encuentro junto con el Foro de Turismo, que organiza el Área de Turismo.