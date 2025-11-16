Con Málaga presenta una enmienda y afea que los presupuestos de Diputación "abandonan a los municipios menores"

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez, ha presentado una enmienda, y ha subrayado que desde el Grupo Provincial de Con Málaga ha registrado una Enmienda a la Totalidad a la propuesta de presupuestos de la Diputación Provincial "solicitando su devolución para la reformulación de las cuentas", para que, a partir de incorporar los recursos que faltan y que se sabe que van a llegar, se articulen unas cuentas "para atender las competencias de la Diputación".

Según ha notificado la formación en una nota, Márquez ha señalado que la propuesta que trae el Gobierno del Partido Popular "beneficia solo a su política escaparate mientras ahonda en las desigualdades, tanto territoriales como sociales de la provincia".

Asimismo, Márquez ha detallado que intentan evitar el debate a través de "una tramitación exprés, en menos de 24 horas desde que se trasladó la documentación", en la que estaba dictaminado por la Comisión de cuentas y que en menos de una semana "será aprobado aplicando el rodillo de la mayoría absoluta".

Al hilo, ha apuntado que vuelven "a no incorporar recursos que saben que llegarán", con el fin de "eludir su incorporación del debate y control plenario" para, "por la puerta de atrás", "seguir dopando a los gobiernos municipales del PP y aumentando los recursos para su política de publicidad agitación y propaganda".

En concreto, para el diputado provincial de Con Málaga, "estamos ante un presupuesto que olvida a los municipios menores", mientras la concertación "se mantiene congelada", y el total de transferencias a los Ayuntamientos "crece proporcionalmente menos de la mitad de lo que lo hace el presupuesto", los municipios mayores "se frotan las manos para un año en el que volverán a recibir transferencias históricas".

En relación, ha concretado que "solo hay que ver el anexo de inversiones o las subvenciones nominativas, en las que el Gobierno de la Diputación hace una declaración de intenciones", mientras que "no aparece nada con nombres y apellidos extraordinario para municipios menores, aparecen 1.352.000 euros para actuaciones en Antequera y Málaga".

Por ello, Márquez ha destacado que "lo mismo pasa con las subvenciones nominativas, en las que aparecen 260.000 euros para apoyar o realizar eventos en Málaga capital, 75.600 euros en Rincón de la Victoria, o 600.000 euros para apoyar a clubes deportivos, todos y cada uno de ellos de municipios mayores de 20.000 o, incluso 50.000 habitantes".

En contexto, ha declarado que no se encuentran entre las prioridades del "Gobierno de la Publicidad, Agitación y la Propaganda" la mejora y refuerzo de los servicios públicos o las políticas para atender los problemas sociales y económicos en la provincia.

Por último, Márquez ha apuntado que el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) "se ve reducido en casi un millón de euros, un 15% menos para un programa fundamental para la Málaga rural", o el Proyecto de Ayudas Económicas a Familias, "que se recorta un 6,7%, pasando de los 420.770 euros a los 392.710 euros, es decir, 28.060 euros menos".