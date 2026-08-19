Málaga, presente en el Festival de Ciudades Hermanas en Zacatecas (México)

La cantante malagueña Anadie actúa como representante de la ciudad de Málaga en Zacatecas (México) en dos conciertos organizados en el marco de programa de actividades del Festival de Ciudades Hermanas
La cantante malagueña Anadie actúa como representante de la ciudad de Málaga en Zacatecas (México) en dos conciertos organizados en el marco de programa de actividades del Festival de Ciudades Hermanas - AYUNTAMIENTO
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 12:35
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MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante malagueña Anadie ha actuado como representante de la ciudad de Málaga en Zacatecas (México) en dos conciertos organizados en el marco de programa de actividades del Festival de Ciudades Hermanas.

El evento se ha celebrado entre el 14 y el 16 de agosto en esta ciudad mexicana, que está hermanada con Málaga desde 1988, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por último, han recordado que a lo largo de las dos jornadas se han desarrollado 350 actividades dentro del festival, que ha reunido a 30 ciudades procedentes de 16 países.

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