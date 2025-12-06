Con Málaga reclama más personal y medios para el Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria (Málaga)

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Con Málaga defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Ciudadanía una moción en la que instará al Gobierno andaluz a que refuerce la plantilla del Juzgado de Paz del municipio malagueño de Rincón de la Victoria y para que dicha localidad sea un Partido Judicial independiente con Tribunales de Instancia y Servicio Común de Notificaciones.

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha subrayado que "el Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria carece de personas suficientes de los medios materiales para desarrollar sus tareas". "Estamos hablando de una plantilla mínima para atender a una población de más de 52.000 habitantes, con solo dos funcionarios para tramitar los expedientes de registro civil", ha añadido.

Márquez ha alertado de que "esta situación se agrava con la entrada en vigor de la Ley 1/2025 pues los funcionarios y funcionarias se encuentran ante una ampliación de funciones y, a la vez, sin medios".

"Esta modificación les afectará, sobre todo, cuando tengan que tramitarse juicios por delitos leves, ya que la ausencia de medios, como la falta de sistema de grabación, de personal que entre en sala a grabar, de cuentas de consignaciones, o programas de gestión, imposibilitarán esta labor", ha apostillado.

De igual modo, ha incidido en que "hay que tener claro que, a fecha del 10 de noviembre, el trabajo que soporta el Juzgado de Paz, se traduce en 609 expedientes de registro civil, 1.747 exhortos civiles, 1.445 exhortos penales, y entre 20 y 30 certificaciones de fes de vida diarias", ha apuntado Márquez.

El diputado provincial de Con Málaga ha criticado también que "desde 2021 se viene reclamando un aumento de personal que no es atendido por la administración competente, por lo que la plantilla actual es totalmente insuficiente para el volumen de trabajo, lo que hace que se vean abocados a ir acumulando, para años siguientes, vacaciones sin disfrutar, ya que con el personal del que se dispone, si disfrutasen con normalidad de sus permisos de vacaciones, el juzgado quedaría incapacitado para abordar el trabajo diario con la eficacia deseable".

Por tanto, ha incidido, "es necesario y urgente un aumento sustancial de la plantilla para asemejarse a otros juzgados de la provincia con igual o parecido número de habitantes como son los de Alhaurín el Grande, Benalmádena, Mijas o Alhaurín de la Torre".

"Es por eso, por lo que en la iniciativa, solicitamos un refuerzo de la plantilla y mejora de los medios necesarios. Asimismo, también expondremos la necesidad de que se empiece a trabajar. para que Rincón de la Victoria sea un partido judicial independiente con tribunales de instancia y servicio común de notificación", ha concluido Márquez.