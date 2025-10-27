Con Málaga reclama posponer las sanciones de la ZBE "hasta garantizar alternativas reales de movilidad"

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA

El grupo municipal Con Málaga llevará al próximo pleno municipal una moción en el Ayuntamiento para exigir que "se retrase la aplicación de sanciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya segunda fase comenzará el 1 de diciembre, hasta que el equipo de gobierno garantice medidas efectivas que faciliten una transición justa y sostenible en materia de movilidad".

En concreto, la moción plantea que el Ayuntamiento "no ha hecho los deberes en cuanto a la creación de aparcamientos disuasorios, el refuerzo del transporte público ni la implantación de mecanismos que eviten que las personas trabajadoras se vean perjudicadas".

Así, entre las propuestas figura la creación de un Pase de Acceso Laboral Temporal (PALT) que permita compatibilizar la reducción de emisiones con la protección del empleo y la igualdad de oportunidades.

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha explicado que "el próximo 1 de diciembre se comenzará a imponer sanciones por la implementación de la Zona de Bajas Emisiones. El equipo de gobierno del Partido Popular empezará a sancionar a una serie de vehículos si ingresan a esta zona, pero sin embargo no ha hecho los deberes en materia de movilidad".

"A día de hoy no existe ni un solo aparcamiento disuasorio ni en la zona oeste, y en la zona este no se ha previsto un refuerzo del transporte público ni medidas que garanticen que los trabajadores que necesitan usar su vehículo por motivos laborales puedan circular. Desde Podemos e Izquierda Unida pedimos que se posponga la implementación de estas sanciones hasta que se aseguren estas medidas", ha añadido.

También ha aludido a la "paradoja" que "supone la llegada de más de 300 cruceros al año, con altos niveles de contaminación, mientras se imponen restricciones al tráfico particular sin evaluar el impacto medioambiental de esas embarcaciones".

"A menos de 100 metros de donde se va a implementar la ZBE llegan cientos de cruceros al año con un nivel altísimo de contaminación. El equipo de gobierno del Partido Popular se niega a estudiar su impacto y a tomar medidas para reducirlo. En definitiva, creemos que este equipo de gobierno no ha hecho los deberes y va a empezar a sancionar sin haber tomado las medidas necesarias para garantizar un transporte público sostenible y eficaz", ha criticado.

Por ello, Sguiglia considera "imprescindible" que "la transición hacia una movilidad más limpia se realice con criterios de equidad, evitando que las medidas recaigan de forma injusta sobre quienes disponen de menos recursos o dependen del vehículo para trabajar".