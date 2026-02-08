Con Málaga reclama "reforzar la memoria democrática" y alerta del "avance del negacionismo"

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas en la celebración del 89 aniversario de 'La Desbandá' - CON MÁLAGA

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado este domingo "reforzar la memoria democrática" y alerta del "avance del negacionismo".

Así lo ha señalado, al tiempo que ha recordado que "estos días se conmemora el 89 aniversario de La Desbandá, en la que en torno a 300.000 personas tuvieron que huir de Málaga bajo la amenaza de los bombardeos de las tropas franquistas". Además, ha incidido en que "tenemos muy presente el sufrimiento, la barbarie, que vivieron estas miles de personas porque en pleno siglo XXI se está produciendo otra Desbandá, que es la del pueblo palestino, asediado, expulsado de su tierra por el Estado criminal de Israel".

Morillas ha criticado que "han sido décadas de impunidad y de silencio, en las que la labor del tejido social memorialista ha sido clave para rescatar del olvido este episodio trágico de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva".

"Actos como este en el Peñón del Cuervo, organizados por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica o como la Marcha de La Desbandá, que desde hace diez años recorren cientos de personas el camino de Málaga a Almería, nos han permitido recuperar las figuras de Norman Bethune, Matilde Landa o Tina Modotti pero, sobre todo, los testimonios y la historia de miles de víctimas y de supervivientes que tuvieron que vivir durante décadas con el silencio", ha agregado.

En este punto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha manifestado que "nuestro compromiso es no abandonar este empeño porque la Memoria es un arma cargada de futuro".

"Estamos en un contexto donde se suceden las agresiones imperialistas avalando la barbarie, donde vemos como grupos de ultraderechistas están envalentonados de una forma cada vez más violenta y atacan y señalan, criminalizando a las mujeres y a las personas migrantes. Vivimos una época de negacionismo, en muchas ocasiones disfrazado de equidistancia", ha apostillado.

Por otro lado, ha señalado que este domingo "son las elecciones en Aragón que fue la primera comunidad autónoma en la que el Partido Popular y Vox sumaron sus votos para derogar la Ley de Memoria Histórica. Tras Aragón vino Valencia, Castilla y León, Baleares o Extremadura, aprobando leyes que bajo el título de leyes de concordia, lo que hacen es eliminar la condena a las atrocidades que cometió la dictadura franquista". "El Partido Popular y Vox lo que pretenden es que haya otros 40 años más de olvido, de mentira y de impunidad", ha criticado.

Así, ha incidido en que "frente al olvido, nosotras reivindicamos la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Es imprescindible que la Memoria Democrática, que este episodio trágico de nuestra historia, se incorpore en el currículum educativo para que todos los niños, niñas, chavales, puedan conocer que su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, tuvieron que huir de las tropas fascistas".

Por eso, ha dicho, "queremos exigirle tanto a la Junta como al Ayuntamiento que garanticen que se incorpore en el currículum educativo para que todos los centros educativos de Andalucía y de Málaga conozcan La Desbandá".

Por último, Morillas ha incidido en que "seguimos esperando que haya un monolito en nuestra ciudad que homenaje a las víctimas de La Desbandá".

"También seguimos exigiendo que los lugares de la Memoria Democrática en nuestra ciudad sean referencias públicas y que se paralicen procesos de privatización como el de la Antigua Prisión Provincial que está acometiendo el equipo de gobierno en nuestra ciudad. Necesitamos instituciones comprometidas frente al olvido, porque no estamos dispuestas a que PP y Vox sellen acuerdos que nos conduzcan a 40 años más de olvido, de mentira y de impunidad", ha concluido.