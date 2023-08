Con Málaga reclama la "rehabilitación urgente" de la antigua prisión de Cruz de Humilladero como centro cultural

MÁLAGA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha reclamado "la rehabilitación urgente del edificio de la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero para su conversión en centro social y cultural en favor de la ciudadanía, un proyecto que arrastra ya más de diez años de abandono, preso del desprecio del PP por los equipamientos públicos y el patrimonio".

"Esta dejadez está provocando el deterioro del edificio, que sufre filtraciones, y ve su integridad en claro peligro", ha advertido en un comunicado Morillas.

Asimismo, ha añadido que "el edificio fue cedido hace ya más de una década al ayuntamiento de Málaga, que tenía una tarea bastante sencilla: recuperarlo y adecuarlo para un uso social y cultural para la ciudad y para el barrio, más cuando se enclava en un distrito, Cruz de Humilladero, que está muy falto de equipamientos públicos".

"Lo que está haciendo el alcalde, Francisco de la Torre, es dejarlo morir, ya que no cuenta con ninguna figura de protección y se está cayendo a cachos. Tiene goteras, está en riesgo algunas de las partes y el equipo de gobierno no impulsa el proyecto, lo que planteamos es que el PP no deje morir la cárcel provincial ni nuestra memoria democrática e impulse de forma definitiva y urgente para poner en marcha sin más demora un gran centro social y cultural que amplíe los equipamientos públicos del distrito y se ponga a disposición de la vecindad", ha agregado.

La portavoz de Con Málaga también ha recordado que "la demanda vecinal desde el inicio es que el edificio sirviese para acoger un gran equipamiento para el uso cultural y social, una prioridad en un distrito tan poblado y falto de equipamientos como Cruz del Humilladero. El inmueble cuenta con un área total de 14.112 metros cuadrados, que comprende una superficie construida de 9.985 metros cuadrados. Se estructura en dos plantas, en las que se ubican varios módulos, corredores y patios".

Morillas ha añadido que "la antigua cárcel provincial fundada en 1933 y en ella numerosos malagueños y malagueñas republicanos fueron represaliados por el franquismo durante años. Y no sólo murieron cientos de personas a garrote vil, también fue la antesala para otras muchas a las que desde ella las llevaron al cementerio de San Rafael para su fusilamiento. Por ello es un lugar de la memoria histórica de los malagueños y de las malagueñas".

El portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que "la situación de la antigua prisión es una muestra de la desidia y la mala gestión del PP".

"El alcalde es una liebre cuando se trata de impulsar proyectos privados y una tortuga cuando se trata de sacar adelante proyectos públicos para el interés general. A pesar de que podría hacer una maravilla a través de un gran centro social y cultural para abrir las puertas a la vecindad de Cruz de Humilladero y a toda la ciudadanía malagueña en general", ha apostillado.

Sguiglia ha señalado que "se acaba de aprobar un proyecto para combatir las humedades una clara prueba de que el edificio está en un estado de total abandono, a pesar de que podría ser una maravilla bien conservado y dedicado a un uso social y cultural".

Por ello, ha concluido, "le pedimos a De la Torre que se ponga las pilas, ya va siendo hora, tras diez años de abandono, de que Cruz de Humilladero y Málaga puedan gozar, como ocurre en otras ciudades, de un gran centro social y cultural abierto a la ciudadanía".