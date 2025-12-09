Málaga refuerza apoyo al comercio de barrio mediante la decoración de locales comerciales en distrito Puerto de la Torre

Cartel del proyecto 'Color en el Puerto', - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento refuerza el apoyo al comercio de barrio mediante la decoración de locales comerciales en el distrito Puerto de la Torre. El proyecto 'Color en el Puerto', impulsado por la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Empresas del Puerto de la Torre (Acaep), cuenta con una subvención del Área de Comercio que ha permitido realizar intervenciones artísticas en las persianas metálicas de un total de 30 pequeños comercios de la zona.

Los concejales delegados de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial y del distrito Puerto de la Torre, Elisa Pérez de Siles y Jacobo Florido, respectivamente, junto con la presidenta de Acaep, Luisa González, han visitado este martes algunos de estos establecimientos decorados por profesionales de arte urbano que se encuentran en las calles más comerciales del distrito, concretamente, en las calles Lope de Rueda y Pirita.

Esta iniciativa se enmarca en las ayudas municipales para reforzar la dinamización del comercio de proximidad, así como la actividad empresarial de los barrios, en particular.

En concreto, mediante 'Color en el Puerto' se ha transformado el aspecto exterior de estos locales en murales personalizados que reflejan la actividad, historia o imagen corporativa de cada negocio. Con esta acción se pretende embellecer el espacio, mejorar la estética de cara al público, atraer nuevos clientes y fomentar el sentimiento de pertenencia al barrio.

Asimismo, se continúa dando cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027 mediante la decoración de fachadas con arte urbano para extender el modelo llevado a cabo en comercios de barrios como Lagunillas, Olletas, Capuchinos, Bailén y Nueva Málaga a otros distritos de la ciudad, con el objetivo de dar mayor visibilidad a estos negocios, hacerlos más atractivos y embellecer los barrios en los que se ubican.

APOYO MUNICIPAL PARA REFORZAR EL COMERCIO LOCAL Y DE BARRIO

Por otro lado, han recordado que la actividad 'Color en el Puerto' se ha ejecutado a través de las ayudas municipales para reforzar la dinamización del comercio de proximidad.

En total, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial ha destinado más de 60.000 euros en subvenciones a diferentes asociaciones de comerciantes, centros comerciales abiertos y federaciones de comercio de la ciudad durante este año para el desarrollo de diversas actuaciones de fomento y puesta en valor del comercio local, con el objetivo de incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. De ellos, unos 16.000 euros se han destinado a actividades a desarrollar en épocas navideñas.

Otras de las actividades que se llevan a cabo en estas fechas han sido la campaña 'El lujo de comprar en el Centro', impulsada por la Asociación Centro Histórico Málaga; el reparto de bolsas reutilizables en los mercados municipales, por parte de la Federación Comercio Málaga; la 'Expo Victoriana' con la muestra fotográfica de 40 negocios de la zona de Capuchinos y La Victoria, con la colaboración de la Asociación de Vecinos Victoriana-Capuchinos; o las actividades dinamizadoras lideradas por las asociaciones en diferentes distritos, entre otras.

De igual modo, el Área de Comercio ha organizado este año la cuarta edición del homenaje a los negocios malagueños con más de 40 años de historia para el impulso del negocio local. Se trata de una iniciativa municipal que tiene como objetivo impulsar el comercio local y reconocer la labor de quienes están detrás de estos negocios. Asimismo, se pretende recordar la historia de estos comercios tradicionales malagueños, algunos con más de un siglo de antigüedad y la mayoría de carácter familiar.