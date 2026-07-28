Málaga renueva su acuerdo con Real Federación Española de Hockey y presenta las camisetas para el Campeonato del Mundo

Málaga renueva su acuerdo con la Real Federación Española de Hockey y presenta las camisetas para el Campeonato del Mundo de 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Real Federación Española de Hockey han presentado este martes, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, las camisetas que las selecciones españolas masculina y femenina llevarán durante el Campeonato del Mundo de Hockey 2026.

Las equipaciones incluirán el logotipo de 'Visit Málaga', una acción con la que la ciudad refuerza su promoción a través del deporte de alto nivel y vincula su imagen a dos selecciones que competirán en uno de los principales acontecimientos internacionales de esta disciplina.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la Real Federación Española de Hockey, Santiago Deó; y los concejales delegados de Deporte y Turismo y Promoción de la Ciudad, Borja Vivas y Jacobo Florido, respectivamente, ha informado sobre la renovación del acuerdo.

Por otro lado, han explicado que el Campeonato del Mundo masculino y femenino se disputará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos, con encuentros en el Estadio Wagener de Ámsterdam y en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

La selección española masculina ha quedado encuadrada en un grupo junto a Australia, Irlanda y Sudáfrica. Por su parte, el combinado femenino se enfrentará en la primera fase a Bélgica, Nueva Zelanda e Irlanda.

Ambas selecciones llegan a esta nueva cita internacional tras lograr sendas medallas de bronce en el Campeonato de Europa de hockey sobre hierba de 2025. La selección masculina, dirigida por Max Caldas, se impuso por 2-0 a Francia en el partido por el tercer puesto.

Mientras que la selección femenina, dirigida por Carlos García Cuenca, consiguió también el bronce frente a Bélgica tras imponerse en la tanda de shoot-outs. En dicho campeonato, el equipo masculino lució también el logo de 'Visit Málaga' en la camiseta oficial.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO CON LA RFEH

La presencia de la marca turística de la ciudad en las camisetas dará visibilidad a Málaga durante toda la participación de las selecciones españolas en el campeonato y permitirá proyectar el destino entre los públicos internacionales vinculados al deporte y a las principales competiciones de hockey.

Esta acción da continuidad a la campaña presentada en noviembre de 2024, mediante la que Málaga incorporó su marca turística a la camiseta de la selección española masculina de hockey durante ocho partidos de la Pro League Mundial de 2025, la competición oficial organizada por la Federación Internacional de Hockey (FIH), disputados en Australia e India.

La iniciativa de patrocinio permitió proyectar el destino en dos mercados estratégicos, con una elevada tradición y audiencia vinculada a este deporte, y situó a Málaga como la primera ciudad española en utilizar este soporte promocional en una competición internacional de estas características.

Esta línea de colaboración se enmarca, además, en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo 2026-2029, orientados a reforzar la presencia de Málaga en mercados internacionales de interés y a captar perfiles de visitantes de mayor capacidad de gasto.