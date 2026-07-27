Málaga sigue impulso del plan para construcción de vivienda asequible para jóvenes con 599 VPO en cinco parcelas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana y de Urbanismo, Francisco Pomares y Carmen Casero, y Mari Carmen Sanz, socia fundadora de Genivs. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado los proyectos para la construcción de un total de 599 viviendas protegidas en alquiler asequible, 29 de ella adaptadas, para jóvenes y personas mayores inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda en cinco parcelas ubicadas en los distritos de Cruz del Humilladero y Campanillas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana y de Urbanismo, Francisco Pomares y Carmen Casero, y Mari Carmen Sanz, socia fundadora de Genivs, han dado a conocer los proyectos de estas cinco promociones que forman parte del Plan Joven de Vivienda asequible que impulsa el Consistorio.

Han recordado que Genivs Insulae, entidad presidida por Rafael Angulo Ruiz, resultó adjudicatario del lote 2 del concurso público impulsado por el Consistorio para la concesión demanial de 14 parcelas para la construcción de este tipo de viviendas o alojamientos por un periodo máximo de 7 años (salvo que se trate de colectivos de más de 65 años).

El total de viviendas y alojamientos previstos, tras la adjudicación de los tres lotes que contemplaba el pliego de la licitación de 14 parcelas para la construcción de viviendas en suelo de equipamiento asciende a 1.181 (el 1 formado por 4 parcelas y en las que Fundación Salas construirá 179 viviendas y 55 alojamientos; el 2 que consta de 5 parcelas en las que Genivs construirá 599 viviendas; y el 3, Fundación Casas, formado por otras 5 en las que se construirán 348 entre viviendas y alojamientos (en este último caso aún por conocer el número exacto hasta conocer el proyecto).

En concreto, el lote que este lunes se presenta está formado por cinco parcelas de equipamiento de propiedad municipal ubicadas en la avenida Marcelino Camacho, 15 (distrito Campanillas), en la calle Ingeniero Agustín Escolano, 5 (distrito Campanillas), avenida Andrés García Maldonado, 14 (distrito Campanillas) y en dos parcelas del ámbito de Cortijo Merino (distrito Cruz del Humilladero). Todas ellas contarán con certificación Breeam (de sostenibilidad en la construcción de edificios) y calificación energética A

El inicio de la obra está previsto para abril de 2027, la finalización para diciembre de 2028 y la entrega de las viviendas en marzo de 2029.

Las 599 viviendas previstas en las cinco promociones serán de uno y dos dormitorios. Habrá 351 de 1 dormitorio (18 de ellas adaptadas), que tendrán 43 metros cuadrados (m2) de superficie útil (incluyendo estancias comunitarias) y el alquiler será desde 341,85 euros al mes.

Por su parte, habrá 248 de dos dormitorios (once de ellas adaptadas), que tendrán 58 m2 útiles de vivienda (incluyendo estancias comunitarias) y el alquiler costará desde 461,1 euro al mes. Las plazas de aparcamiento y un trastero con las que cuenta cada promoción tienen un coste al mes de 157,41 euros.

PROMOCIONES

En cuanto a la promoción en la parcela P5 del sector Universidad en la avenida Marcelino Camacho, han detallado que el edificio de viviendas que se prevé se construirá sobre una parcela con una edificabilidad máxima de 7.933,68 m2. Habrá un total de 113 viviendas en un bloque de planta baja más dos, el mismo número de trasteros, 80 aparcamientos, 291,30 m2 de superficie para locales de uso comunitario y 3.849,79 m2 de área exterior ajardinada

En cuanto a la promoción en la parcela P6 en la calle Ingeniero Agustín Escolano, 5 del sector Universidad han detallado que, en este caso, la promoción se prevé sobre una parcela con un máximo de 8.250 m2 en un bloque de planta baja más 5. Habrá un total de 117 viviendas, 85 aparcamientos y 93 trasteros. Habrá 8 locales de uso comunitarios y 1.934,94 m2 de área ajardinada.

El edificio se configura mediante dos bloques en forma de L, adaptándose a la topografía mediante un escalonamiento que facilita la integración en el entorno que permite adaptarse al desnivel natural del terreno. La disposición de la edificación libera una amplia superficie destinada a zonas verdes y equipamientos comunitarios, en continuidad con el parque público situado al oeste de la parcela.

Por su parte, en cuento a la promoción en la parcela P7 en la avenida Andrés García Maldonado, 14A en el sector Universidad han detallado que se desarrolla sobre la parcela con una superficie de 3.750 m2 y una edificabilidad máxima de 9.375,00 m2. Serán dos bloques en forma de L de planta baja más 5 para 133 viviendas, 93 aparcamientos, los mismos trasteros, 9 locales comunitarios y 1.934,94 m2 de zonas ajardinadas.

La disposición de la edificación libera una amplia superficie destinada a zonas verdes y equipamientos comunitarios, en continuidad con el parque público situado al oeste de la parcela.

Asimismo, sobre la promoción en la parcela P.8 del ámbito de Cortijo Merino an detallado que la promoción, que se sitúa en el sector Cortijo Merino, cuenta con una superficie de 4.494,55 m2 y una edificabilidad máxima permitida de 9.888,01 m2 para la construcción de 141 viviendas, 99 aparcamientos, 102 trasteros y 10 locales comunitarios. Asimismo, tendrá una superficie ajardinada de 2.092,04 m2.

El conjunto residencial se compone de dos edificios de planta baja más cuatro, alineados con dos viales y separados por un espacio central de acceso peatonal.

De igual modo, sobre la promoción en la parcela P.9 del ámbito de Cortijo Merino, han detallado que, junto a la P.8, se localiza en el sector Cortijo Merino. La parcela tiene una superficie de 3.084,17 m2 y una edificabilidad máxima permitida de 6.785,17 m2 en el que se construirán 95 viviendas y Zona ajardinada de 1.529,46 m2. El conjunto se configura mediante un único edificio en forma de L, de planta baja más cuatro alturas, alineado a dos viales.

INCENTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER

Por otro lado, han recordado que, como novedad y para estas promociones, el Ayuntamiento de Málaga contempla en el pliego una ayuda económica dirigida a las entidades que resulten concesionarias de estas parcelas. Se trata de una subvención de máximo 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido (400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido).

Para este lote 2 se procederá al trámite de concesión de una subvención máxima de 10.782.000 euros. Este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse.

En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.