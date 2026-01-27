Málaga TechPark y Antequera refuerzan su compromiso por el impulso tecnológico en la provincia

Celebración de la jornada 'Enclave Málaga TechPark-Antequera: Alianza Estratégica de Futuro'. - MÁLAGA TECHPARK

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Málaga TechPark y el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) han reforzado su compromiso por el impulso tecnológico en la provincia tras la celebración este martes de un desayuno informativo titulado 'Enclave Málaga TechPark-Antequera: Alianza Estratégica de Futuro', en el que han reunido a líderes institucionales, empresariales y académicos.

El evento ha sido inaugurado por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y ha contado con la bienvenida institucional del alcalde, Manuel Barón, y la clausura del delegado territorial de Economía e Industria en Málaga, Antonio García.

El encuentro ha reunido a más de 150 empresarios, directivos y agentes económicos y financieros para analizar las oportunidades que abre la cooperación entre el principal polo tecnológico del sur de Europa y uno de los grandes nodos logísticos y territoriales de Andalucía.

Durante el encuentro se ha puesto de relieve la importancia de crear un ecosistema de innovación "conectado, competitivo y abierto a proyectos empresariales". Así, el director de Málaga TechPark, Felipe Romera, ha destacado que la alianza con Antequera permite "generar sinergias reales entre empresas, universidades y centros de investigación, facilitando la transferencia tecnológica y la movilidad de talento cualificado".

Por su parte, el consejero ha señalado que el objetivo de esta jornada es hablar de varios factores de la competitividad, marcada "por asuntos esenciales", como la transición energética y la descarbonización de la actividad industrial; la incorporación "de más digitalización en las empresas" y la logística.

Ha defendido la alianza de Málaga TechPark con Antequera como "punta de lanza de estos factores" y ha puesto como ejemplo el Puerto Seco de Antequera, "un proyecto especialmente ilusionante". Además, ha dicho que Málaga "es la tercera provincia de España más demandante de empleo tecnológico" y que Andalucía "es la tercera economía digital de España".

"Por tanto, qué relevante es para Antequera esa conexión entre Málaga TechPark y la ciudad y estos proyectos emblemáticos que tenemos por delante", ha aseverado Paradela, quien ha incidido en que esa alianza entre la tecnópolis y la localidad que supone "una sinergia importante, porque Málaga TechPark es el corazón de innovación tecnológica", pero "evidentemente no tiene espacio para realizar actividades logísticas y eso es lo que viene a ofrecer Antequera".

El alcalde, por su parte, ha destacado que con esta jornada "el corazón logístico de Andalucía se une al cerebro tecnológico del sur para crear futuro" y ha subrayado que esta alianza supone "convertir la posición estratégica de Antequera en un motor real de innovación, empleo y crecimiento económico".

Barón ha señalado que el municipio "ya no es solo un cruce de caminos, sino un punto de encuentro entre infraestructura, talento y conocimiento", al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento "con un modelo de desarrollo que combina territorio, innovación y oportunidades empresariales".

El programa ha incluido la participación de referentes como Maite Palomino (Groupe Idec International), Rocío Muñoz Maestre (Andalucía Trade), Ezequiel Navarro (Fundación Innova IRV), Fali Godoy Rubio (ETSIT-UMA) y Javier López (UMA innTech), quienes abordaron cómo la cooperación público-privada impulsa la competitividad, la innovación y la atracción de inversión.

El encuentro refuerza "la estrategia de Málaga TechPark de extender su ecosistema de innovación más allá de sus fronteras, conectando su hub tecnológico con el potencial industrial y logístico del Puerto Seco de Antequera".

Esta colaboración permitirá a las empresas acceder a redes de conocimiento, talento y proyectos estratégicos en áreas como inteligencia artificial, vehículos autónomos, ciberseguridad, aeroespacial o FoodTech.

"El futuro de la innovación en Andalucía se construye conectando territorios y talentos. Esta alianza estratégica combina la fortaleza logística de Antequera con la capacidad tecnológica de Málaga TechPark, generando oportunidades reales de crecimiento empresarial, empleo de calidad y desarrollo económico equilibrado", ha afirmado Romera.

El desayuno informativo fue organizado por Clave Económica, patrocinado por Unicaja Banco y promovido junto a instituciones "comprometidas" con un modelo de desarrollo basado "en innovación, conocimiento y cooperación, reafirmando a Málaga TechPark como motor de transformación tecnológica y hub de referencia internacional en el sur de Europa".