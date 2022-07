Málaga TechPark dirige el Curso de Verano de la UMA 'Salud Digital. Retos y oportunidades'

MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Salud digital. Retos y oportunidades' es el título del Curso de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) que dirige el director de Málaga TechPark, Felipe Romera, y que tendrá lugar este martes y miércoles, días 12 y 13 de julio, en el espacio Link by UMA del edificio The Green Ray by PTA-UMA que el parque comparte con la institución educativa.

Con este curso, el parque y la UMA quieren dar a conocer las estrategias y experiencias que están llevando a cabo los diferentes actores de la salud, desde la industria tecnológica y farmacéutica a los hospitales y sistemas de salud. Se trata de una cita para reflexionar juntos para poder avanzar hacia un nuevo ecosistema sanitario alrededor del paciente, han indicado desde Málaga TechPark.

El curso, que tiene una duración de diez horas y se imparte en modo presencial, pretende ser un punto de encuentro de los diferentes agentes que conforman Malaga4Digital Health, el ecosistema de salud digital que lideran Málaga TechPark, la UMA y el Hospital Regional Universitario de Málaga, han señalado en un comunicado.

Contará con ponentes de compañías multinacionales, desde la industria tecnología --Accenture, GMV, Dedalus, Siemens Healthineers, Philips Health, Telefonica e-Health--; de la industria farmacéutica --Roche P-Harma, Jhonson & Jhonson, Organon--; así como de los entidades de apoyo para la financiación de la salud digital --Ametic o CDTI--.

En las diferentes ponencias se abordarán temas como la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud, la transición hacia un sistema sanitario más abierto, accesible y sostenible; y el papel de la industria tecnológica en la transformación de la salud.

También se abordará la evolución hacia una sanidad personalizada o la transformación de la gestión sanitaria con el paciente-usuario como eje del sistema, con ejemplos como el del Hospital Regional Universitario de Málaga o la Agencia de Asuntos Sociales de Andalucía.