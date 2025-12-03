Málaga TechPark y el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development impulsan cooperación en innovación

Archivo - PTA - PTA - Archivo
MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Málaga TechPark ha formalizado un acuerdo de colaboración con el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development de China. Se trata de una alianza diseñada para fortalecer la cooperación internacional en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
Ambas entidades establecen así un marco de trabajo conjunto destinado a integrar recursos, compartir capacidades y acelerar proyectos de alto impacto en el ámbito de la innovación global, ha indicado Málaga TechPark en un comunicado.
El convenio se articula en torno a tres ejes estratégicos: la formación e intercambio de talento; la cooperación industrial y la internacionalización, y la organización de actividades de intercambio científico-tecnológico.
Según han precisado, este enfoque "permitirá impulsar proyectos conjuntos, facilitar la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre ecosistemas empresariales y académicos de ambos territorios".
Han valorado, asimismo, que la firma llega "en un momento clave" para Málaga TechPark, que "continúa afianzando su crecimiento con 4.181 millones de euros de facturación y más de 29.000 trabajadores, consolidándose como uno de los polos tecnológicos más dinámicos de Europa".
Este posicionamiento se ve reforzado por el avance de sectores estratégicos como la microelectrónica, donde la tecnópolis destaca por la implantación del centro de semiconductores de imec y por proyectos que apuntalan su rol como hub de referencia en el sur del continente.
Aunque esta nueva alianza con Wuhan está centrada en el desarrollo de la innovación en sentido amplio, el ecosistema de microelectrónica que se está fraguando en Málaga TechPark actúa como un valor diferencial.
La futura presencia de empresas y centros avanzados en diseño, testeo y fabricación de componentes contribuye a que el parque se convierta en un socio atractivo para instituciones científicas internacionales que buscan colaboración estable en tecnologías emergentes.
Esta colaboración con China se suma a otros acuerdos internacionales impulsados desde Málaga TechPark, como los firmados con hubs tecnológicos de referencia en ciudades como Kyoto o Bruselas.
La tecnópolis malagueña mantiene además vínculos con ecosistemas de más de 70 países, ampliando su alcance global y fortaleciendo su rol como puerta de entrada a la innovación europea.
Por último, han señalado que con este convenio, Málaga TechPark y el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development consolidan su apuesta por la innovación abierta, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional, estableciendo las bases para nuevos proyectos que conectan talento, empresa y tecnología a escala global.