Málaga testará una herramienta europea que ayudará a ciudades a planificar acciones de adaptación al cambio climático

MÁLAGA 15 Nov.

El Ayuntamiento de Málaga ha seleccionado el barrio de Cruz del Humilladero e inmuebles municipales como pilotos para el testeo de una herramienta que se está configurando a nivel europeo para ayudar a las ciudades a planificar y aplicar medidas de adaptación al cambio climático.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Towards Climate Resilient Mediterranean Cities' (ReMED), a través del cual se trabaja en el desarrollo de una herramienta web de fácil uso, la Plataforma ReMED y de un marco general de apoyo a la toma de decisiones para hacer ciudades más resilientes, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto cuenta con nueve socios: Málaga, Gozo (Malta), Genova (Italia), Fyli (Grecia), Crikvenica (Croacia), la Universidad de Malta como líder del proyecto, Fundación Ciedes, iiSBE (International initiative for a Sustainable Built Environment Italia R&D), y NOA (Management Unit of Special Account for Research National Observatory of Athens).

Málaga, como el resto de socios participantes, intervendrá en todos los ejes de trabajo, aunque con una mayor implicación en el testeo de la Plataforma ReMED para apoyar la preparación de planes de acción de adaptación climática.

Para ello, en un encuentro celebrado en Génova los días 21 y 22 de octubre se avanzó en la configuración de esta herramienta web, que se subdivide en dos plataformas: la denominada RNTool, dedicada a los barrios, y la RBTool, enfocada a edificios.

En sus diferentes ámbitos, ambas subplataformas permiten, a través de la definición de los principales peligros climáticos (fuertes lluvias, inundaciones, sequías, olas de calor...), de los riesgos asociados y del cálculo de los valores numéricos de los indicadores de control, conocer numéricamente el grado de resiliencia que el barrio o el edificio en cuestión poseen, a la vez que ofrecen una serie de alternativas de actuación para que escenarios futuros arrojen resultados mejorados. De esta manera, se proporciona un método para una toma de decisiones basada en la evidencia científica.