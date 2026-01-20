Vélez obtiene de manera definitiva 12 millones de los Fondos Europeos para proyectos estratégicos

Archivo - Representación gráfica esquemática de los ámbitos de actuación del Plan de Acción Integrado 'Ubi Nix Fit Sal' de Vélez-Málaga que recibe casi 12 millones de euros de fondos europeos. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA - Archivo

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha emitido la resolución definitiva que concede a Vélez-Málaga (Málaga) una subvención de 11.948.905 euros para la ejecución de proyectos esenciales para el municipio, financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con una tasa de cofinanciación del 85% y una inversión pública total de 14.057.335 euros.

El proyecto, denominado "Ubi Nix Fit Sal", fue elaborado por la Delegación de Empresa, Empleo y Proyectos Estratégicos en colaboración con distintas áreas municipales, bajo la dirección de la concejala delegada, Belén Zapata. "La financiación permitirá ejecutar una veintena de proyectos estratégicos que transformarán infraestructuras, patrimonio y servicios del municipio, generando un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos", destacan desde el Consistorio.

Una de las particularidades que entraña esta selección es la concesión de una cuantía inversora que sitúa a la capital de la Axarquía entre los 20 ayuntamientos que reciben una mayor financiación. Esto es, el Consistorio veleño percibirá cerca de 12.000.000 euros, equiparándose a otras ciudades de la magnitud de Málaga, Granada, Córdoba o Marbella, según señalan.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha subrayado la relevancia de esta concesión definitiva, destacando que "no hablamos solo de una cifra histórica de inversión, sino de una oportunidad real para transformar Vélez-Málaga desde una visión estratégica, moderna y sostenible".

Lupiáñez ha señalado que esta resolución europea "avala el trabajo riguroso y coordinado del Ayuntamiento y nos permite actuar sobre infraestructuras clave, proteger nuestro patrimonio, mejorar la movilidad y reforzar los servicios públicos", al tiempo que ha recalcado que estos fondos "sitúan a Vélez-Málaga al nivel de las grandes ciudades andaluzas y marcan un antes y un después en el modelo de desarrollo del municipio, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y en el futuro de las próximas generaciones".

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE, TEATRO DEL CARMEN Y CENTRO HISTÓRICO

Entre las actuaciones más relevantes destaca la materialización del Nodo San Roque, un intercambiador de transporte situado en la periferia del Centro Histórico y recogido en el Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana del municipio.

Esta infraestructura será determinante para fomentar una movilidad más sostenible y reducir el uso del vehículo privado en el casco antiguo, al tiempo que se verá reforzada con un aparcamiento para bicicletas, un punto de recarga para vehículos eléctricos y la modernización de la parada de transporte público anexa.

Asimismo, la puesta en marcha de este Nodo permitirá el traslado de la Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores al edificio Mercovélez, liberando el actual emplazamiento para habilitar nuevas plazas de aparcamiento público en pleno corazón del Centro Histórico.

Además, se llevará a cabo la renovación del Teatro del Carmen, con mejora de climatización y equipamiento escénico, y la restauración de estucos, sillares y artesonados del antiguo convento de San José de la Soledad.

Otros espacios históricos incluidos son la recuperación de la plaza Santa Cruz y calle Cilla, la Alcazaba, la plaza de la Concepción, y la ermita de San Sebastián, con intervención sobre restos del templo y dotación de equipamiento sociocultural.

También se contemplan actuaciones en el mercado de San Francisco y los depósitos de calle Real, reforzando la integración urbana y la accesibilidad peatonal.

EN TORRE DEL MAR

La protección y revitalización de la costa constituye uno de los ejes prioritarios del plan. Entre las actuaciones previstas destaca la rehabilitación de la Casa de la Viña, en Torre del Mar, que se transformará en Centro de Servicios Sociales para dar cobertura a zonas con necesidad de transformación social como Casillas de la Vía y Cuesta del Visillo.

Se prevén también la conexión de la red de evacuación de pluviales de Las Protegidas con el nuevo colector de saneamiento de Torre del Mar, dinamización del mercado torreño con nuevas oficinas, ordenación de viales y aparcamientos en el paseo de Chilches, y diversas medidas de transformación social en el municipio, reforzando la cohesión territorial y la calidad de los servicios.