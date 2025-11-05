El malagueño Alfonso González Cachinero, ganador del X Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada

Archivo - Imagen de recurso de un libro abierto. - FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA - Archivo

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y profesor del IES María Victoria Atencia de Málaga, Alfonso González Cachinero, ha resultado ganador de la décima edición del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, con su obra originalmente titulada Fugacidades.

El premio, que cuenta con la colaboración de Seat Cormosa, está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora por parte de Editorial Renacimiento, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El jurado, reunido para el fallo este martes 28 de octubre, estaba conformado por los poetas Isabel Bono, Álvaro Galán Castro, Sonia Marpez y Ángelo Néstore, además de Marie-Christine del Castillo-Valero en representación de la Editorial Renacimiento. Como secretaria del mismo, con voz y sin voto, ha ejercido la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello.

Del original de González Cachinero, el jurado ha destacado que "recorre las etapas vitales con un tono cálido, humano y cercano. Mezcla humor, emoción y observaciones cotidianas con sensibilidad. No busca la ruptura sino la identificación del lector. Su temática universal favorece la lectura fluida. Notable equilibrio entre emoción y reflexión".