Mallas de contención colmatadas por desprendimientos obligan a cortar la carretera entre Canillas de Aceituno y Sedella

La Diputación de Málaga ha informado del corte de la carretera provincial MA-4105 de Canillas de Aceituno a Sedella debido a que las mallas de contención están totalmente colmatadas por materiales desprendidos por efecto de las lluvias. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha informado del corte de la carretera provincial MA-4105 que va de Canillas de Aceituno a Sedella, en la comarca de la Axarquía, debido a que las mallas de contención están totalmente colmatadas por materiales desprendidos por efecto de las lluvias del temporal.

La institución provincial ha señalado que previsiblemente el próximo miércoles se va a proceder al vaciado de estas mallas de contención, de modo que se pueda reabrir el tráfico, que desde ahora permanece cortado por seguridad.

La Diputación Provincial de Málaga también señala que al municipio de Sedella se puede acceder por los pueblos vecinos de Árchez y Salares.

CARRETERAS CORTADAS

Cabe recordar que en esta misma jornada de lunes, la Diputación ha informado de que hay un total de ocho --ahora, nueve-- carreteras de la red provincial cortadas al tráfico como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal y otras dos con limitaciones, ya que no permiten el tráfico a vehículos pesados.

Seis de estas vías se encuentran en la Serranía de Ronda: la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; la MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche; MA-8302, de MA-8301 a Genalguacil; la MA-7402, de A-374 a Acinipo; MA-7300, de Igualeja a Pujerra; y MA-8306, de MA7402 a Venta de la Leche (estas dos últimas están cortadas únicamente al tráfico pesado).

En la Axarquía está cerrada la MA-3112, de MA-3109 a MA-3116, la MA-3102, de A-356 a Colmenar, y ahora la MA-4105 de Canillas de Aceituno a Sedella; en el Valle del Guadalhorce, la MA-6402, de Cañete la Real por La Atalaya a límite provincial; y, en la comarca de Antequera, la MA-6406, de A-7278 a Almargen.

En cuanto a las carreteras que se han visto afectadas estos días, los servicios de conservación de la Diputación han realizado numerosas actuaciones en treinta carreteras de la red provincial: nueve en la Serranía de Ronda, cinco en la comarca de Antequera, dos en el Guadalhorce y catorce en la Axarquía.

De este modo, en la Serranía de Ronda se ha actuado en la MA-7402, subida al yacimiento arqueológico de Acinipo; la MA-8306, en Benalauría; la MA-8302, a Genalguacil; la MA-8301, de Estepona a Jubrique; la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; la MA-8307, en Jimera de Líbar; la MA-9300, a El Colmenar; la MA-7401, a Benaoján; y la MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche.

En la comarca de Antequera, las carreteras más dañadas han sido la MA-6401, de la A-367 a Cañete la Real; la MA-6406, en Almargen; la MA-4100, en Villanueva del Trabuco; la MA-6412, de Alameda a Corcoya (Sevilla); y la MA-6404 (Campillos-Teba).

En la comarca del Valle del Guadalhorce, el temporal ha afectado a la MA-5402, desde la MA-5401 a Ardales, y A la MA-3401, a la altura del Vado del Álamo, en Álora.

En la comarca de la Axarquía se han visto afectadas las siguientes carreteras por desprendimientos de tierras y piedras en calzada: MA-3104, de MA-3111 a La Breña; MA-3106, de Cútar a El Borge; MA-3109, de El Borge a Almáchar; MA-3110, Olías a Totalán; MA-3111, de Olías a MA-3105; MA-3112, de MA-3109 a MA-3116; MA-3114, de Moclinejo a Almáchar; MA-3117, de MA-3119 a El Valdés; MA-3203, de N-340 a Cajiz; MA-4104, de A-7205 a Alcaucín; MA-4110, de Corumbela a Daimalos; MA-4111, de Vélez-Málaga a Arenas; MA-6102, de N-340 a Río de la Miel, y MA-3102 (Colmenar).

En toda la red, no obstante, se han registrado estos días multitud de árboles caídos y desprendimientos de tierras y piedras que han ido retirando los servicios de conservación de carreteras de la Diputación, que siguen trabajando para solventar los problemas que van surgiendo.