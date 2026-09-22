La Mancomunidad Axarquía lleva a Tierra Adentro Jaén su apuesta por experiencias de interior y cicloturismo

Cartel XXIV Tierra Adentro Jaén - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía (Málaga) acudirá a la Feria de Turismo 'Tierra Adentro' en Jaén, con el objetivo de potenciar la oferta de turismo de interior y turismo experencial de la comarca y acercar al mercado jiennense las múltiples posibilidades que ofrece el territorio.

El presidente de la Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín, ha informado de que, a las experiencias turísticas que la institución viene impulsando en los últimos años vinculadas al agroturismo y al patrimonio andalusí, se suma ahora una nueva apuesta por el cicloturismo.

Durante su participación en Tierra Adentro, la Mancomunidad mantendrá encuentros y contactos con profesionales del sector para impulsar el cicloturismo y estudiar nuevas vías de colaboración y comercialización.

"Esta feria, especializada en turismo de interior, deporte y aventura, es el lugar perfecto para generar nuevas oportunidades de colaboración y presentar el cicloturismo de la Axarquía ante profesionales especializados y público en general", ha afirmado Martín.

Esta apuesta de la Mancomunidad de la Axarquía como institución comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca, forma parte de una estrategia más amplia vinculada al turismo activo y de naturaleza, que se complementa con el impulso reciente de la oferta relacionada con campings y senderismo.

"Estamos ampliando las posibilidades que ofrece la Axarquía para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y del territorio de una manera activa. El cicloturismo se incorpora a una oferta que se complementa con otros recursos y experiencias relacionados con senderismo, parque natural, patrimonio, paisajes o gastronomía", ha añadido el presidente.

Martín ha destacado que la incorporación del cicloturismo a la oferta turística de la Axarquía por parte de la Mancomunidad de Municipios amplía el abanico de posibilidades en la comarca en una apuesta por la diversificación de su oferta turística, la desestacionalización y por llegar a un público interesado en el turismo activo.

"Queremos que la Axarquía siga avanzando en la diversificación de su oferta y que el visitante encuentre nuevas razones para venir, quedarse más tiempo y descubrir nuestros municipios desde diferentes perspectivas", ha concluido el presidente.

La presencia de la Axarquía no se limitará al Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) durante la celebración de Tierra Adentro, del 25 al 27 de septiembre de 2026, sino que se complementará con acciones de comunicación en medios de la provincia, concretamente a través de los periódicos 'Ideal' de Jaén y 'Hora Jaén', y con una campaña de difusión de la oferta turística en redes sociales.

Por otro lado, el cicloturismo tendrá un especial protagonismo dentro de los contenidos digitales de la campaña. Una influencer especializada en contenidos turísticos y de experiencias mostrará a través de reels y stories las posibilidades que ofrece la Axarquía para descubrir el territorio sobre dos ruedas.

"Esta forma de promoción en el territorio la comenzamos el año pasado en Cataluña y la seguimos en el País Vasco, con muy buenos resultados ya que así llegamos a quienes acuden a la feria y a los que no lo hacen, y pueden conocernos desde sus hogares decidiendo entonces donde pasar sus próximas vacaciones", ha asegurado. La Mancomunidad Axarquía representará a la comarca con la Junta de Andalucía y Turismo Costa del Sol.