Mancomunidad Occidental invertirá casi 3,8 millones de euros en mejorar la captación de gases de efecto invernadero

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental destinará un total de 3.787.467 euros a un ambicioso plan de mejora en la captación y gestión de gases de efecto invernadero, una actuación clave dentro de su estrategia de sostenibilidad y eficiencia en la gestión de residuos.

Este proyecto, presentado por el presidente de la entidad, Manuel Cardeña, al consejo de alcaldes, "contempla la modernización de infraestructuras y la implantación de sistemas avanzados para la captación de gases, especialmente metano, generados en instalaciones de tratamiento y vertederos", ha detallado.

Asimismo, ha añadido que "gracias a estas mejoras, se logrará reducir de forma significativa las emisiones contaminantes, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de la normativa medioambiental europea".

Cardeña ha añadido que, además del impacto ambiental positivo, "esta inversión tendrá un efecto directo en la economía de los ciudadanos. La optimización del sistema permitirá mejorar la eficiencia del servicio y generar ahorros en la gestión, lo que se traducirá en una rebaja del impuesto que actualmente abonan todos los costasoleños por este servicio".

De igual modo, ha destacado que "esta actuación no solo supone un avance en materia medioambiental, sino también un compromiso firme con la mejora de los servicios públicos y la reducción de la carga fiscal para los vecinos. Con esta iniciativa la Mancomunidad reafirma su apuesta por un modelo de gestión más sostenible, eficiente y alineado con las necesidades actuales de la Costa del Sol, combinando protección ambiental y beneficio directo para la ciudadanía".