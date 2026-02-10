Marbella da un paso más para construcción del hotel Four Seasons con el proyecto de urbanización de la zona de El Pinar

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en rueda de prensa tras la junta de gobierno local - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Dotado de una inversión de más de nueve millones de euros

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) da un paso más para la construcción del hotel Four Seasons en la ciudad con el proyecto de urbanización de la zona de El Pinar, presentado por los promotores al Consistorio y que estará dotado de una inversión de más de nueve millones de euros.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha señalado que, tras dar cuenta del mismo en la junta de gobierno local celebrada este martes, se dará traslado a los organismos competentes para los respectivos informes sectoriales.

La regidora ha recordado que "se trata de una parcela de aproximadamente 35 hectáreas, cuyo plan parcial ya fue aprobado, y que contempla 26.000 metros cuadrados de viario y más de 100.000 de equipamientos, reforzando de manera notable las infraestructuras de este enclave".

Muñoz ha explicado que el proyecto "permitirá acometer actuaciones clave para la ciudad, como pantallas acústicas a ambos lados de la A-7, una nueva pasarela peatonal junto a la calle Teniente Riera, en el punto kilométrico 1.040 tras la demolición de la existente; la prolongación del vial de servicio con lo que se reordenan todos los accesos del margen derecho; la ejecución de un paso inferior de conexión norte-sur, y la ejecución de una rotonda".

"Estas intervenciones no solo benefician al futuro complejo hotelero, sino a todo el entorno urbano", ha resaltado Muñoz, al tiempo que ha destacado que este avance "afianza el objetivo de Marbella de atraer proyectos hoteleros y residenciales de excelencia, que generan empleo, actividad económica y fortalecen el posicionamiento de la ciudad como uno de los mejores destinos internacionales".

Asimismo, también en el ámbito del Planeamiento, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la conveniencia y oportunidad de una propuesta de delimitación de desarrollo en la zona de Marbella este, en Arroyo Sequillo, un ámbito de 1,5 millones de metros cuadrados vinculados a uso residencial, turístico y hotelero.

Contempla alrededor de 2.000 viviendas, con un 40 por ciento de carácter público, así como 300.000 metros cuadrados de sistemas generales de áreas libres, parques, jardines y equipamientos.

"Es un desarrollo muy potente, trabajado desde hace años, que respeta la baja densidad de la zona y que permitirá dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras, espacios libres y vivienda pública", ha explicado la alcaldesa.

También ha añadido que "la tramitación que se abre es hacer una Actuación de Transformación Urbanística (ATU), pero como primer punto por parte del equipo de Gobierno se le tiene que dar la conformidad, que se presente el proyecto y que este sea adecuado".

Por otro lado, Muñoz ha valorado el uso de la declaración responsable para obras menores, de la que también se ha dado cuenta en Junta de Gobierno Local, "un sistema que permite iniciar los trabajos en un plazo de 15 días y que ha supuesto una agilidad clarísima para familias y pequeños negocios".

Solo en el mes de enero, este tipo de licencias ha generado obras por valor de seis millones de euros, lo que refleja "un incremento espectacular de la actividad económica vinculada a reformas y mejoras en viviendas y establecimientos", según ha subrayado la regidora.

Asimismo, ha indicado que se ha dado luz verde a una licencia de viviendas unifamiliares, por valor de 3,5 millones de euros, y otra para 139 viviendas en San Pedro Alcántara, "en la zona donde ya está ejecutándose el proyecto de urbanización, en la carretera de Ronda, y que cuenta con una partida presupuestaria de 32 millones de euros y que se iniciará de manera inmediata".