Marbella ejecuta un dispositivo especial de limpieza en colegios y guarderías para el inicio del curso escolar

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella está llevando a cabo un dispositivo especial de limpieza en los colegios, incluidas las guarderías del municipio, para su puesta a punto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026.

El concejal del área, Diego López, ha destacado que el objetivo de esta intervención, que se desarrolla desde el pasado día 1 y hasta el 9 de septiembre, es "que la comunidad educativa encuentre unas instalaciones en perfecto estado en su regreso a las aulas, garantizando que patios, accesos y entornos estén listos para acoger a los alumnos de la ciudad".

Así, ha resaltado que el operativo activado cuenta con una treintena de operarios y conductores organizados en turnos de mañana y tarde. "El despliegue combina labores manuales con la utilización de maquinaria específica, lo que permite abordar de manera integral la limpieza en los recintos educativos", ha resaltado el concejal.

López ha añadido que para estas tareas se han destinado ocho vehículos de agua a alta presión, que centran su labor en la limpieza de patios, pistas deportivas y zonas de juego. Asimismo, se emplean cuatro barredoras de gran capacidad para actuar en los accesos y en los entornos de los colegios, reforzando la eficacia del dispositivo.

A estas tareas se suma el lavado de más de medio millar de papeleras y un plan de barrido mixto, manual y con sopladoras, desarrollado en colaboración con la empresa concesionaria del servicio. El edil ha recordado que estas acciones "se suman al trabajo que se realiza de manera continuada a lo largo del año, pero que se intensifica en estas fechas para garantizar que el regreso a los centros se produzca en las mejores condiciones posibles".

"Con estos trabajos el Consistorio reafirma su compromiso con la comunidad escolar y con las familias, priorizando el bienestar de los alumnos en el arranque de un nuevo curso académico", ha apostillado.