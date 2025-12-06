Marbella (Málaga) busca superar los 5.000 visitantes y 2.000 ofertas laborales en VII Feria de Empleo, en marzo de 2026

Marbella prepara ya la octava edición de su Feria de Empleo, que se celebrará el 5 de marzo con el objetivo de superar los 5.000 visitantes y las 2.000 ofertas laborales de este año - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ya ha iniciado la organización de la VIII Feria de Empleo, consolidada como uno de los encuentros más relevantes a nivel nacional en materia de generación de oportunidades laborales. La cita se celebrará el 5 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, en horario de 09.00 a 18.00 horas, y contará con la participación gratuita tanto de empresas como de asistentes.

El asesor del ramo, Alejandro Freijo, ha subrayado que este evento "volverá a reunir a cientos de entidades y profesionales con un objetivo común de favorecer la creación de puestos de trabajos reales y de calidad" y ha destacado que se trata de una cita "de la que la ciudad se siente especialmente orgullosa, dado el impacto positivo registrado en ediciones anteriores".

El responsable municipal ha recordado que este año el encuentro reunió 120 estands, cerca de 5.000 visitantes, 2.000 ofertas laborales y una amplia programación de talleres, entrevistas y espacios de 'networking' y ha puesto el acento en que el objetivo es superar en esta octava edición "estas cifras tan positivas".

"Estos resultados reflejan que Marbella ya no solo genera empleo en verano, sino durante todo el año, motivo por el que se ha elegido el mes de marzo para facilitar a las empresas la planificación tras el periodo navideño y de cara a la temporada alta", ha explicado.

La feria mantendrá la estructura de citas anteriores, con 120 estands de empresas y entidades y un programa que incluirá charlas sobre los empleos del futuro, inteligencia artificial y emprendimiento, entrevistas en directo y talleres prácticos.

Desde este pasado miércoles está abierto el plazo de inscripciones, "pero numerosas compañías que participan cada año ya han mostrado interés en estar presentes", ha remarcado. En este punto, ha informado de que las entidades interesadas pueden formalizar su solicitud enviando un correo electrónico a feriadeempleo@marbella.es, mientras que las personas que deseen asistir podrán obtener su entrada gratuita en la plataforma 'Enterticket'.

Entre los principales objetivos de este encuentro, el asesor municipal ha incidido en el compromiso del Ayuntamiento "de acercar empleo y formación a la ciudadanía; visibilizar sectores con alta demanda, como turismo, servicios, construcción, nuevas tecnologías o sostenibilidad, y facilitar procesos de selección directa mediante entrevistas laborales 'in situ'".

Asimismo, ha avanzado que con esta iniciativa también se impulsará el emprendimiento y el autoempleo, "gracias a la participación de entidades que ofrecen recursos y asesoramiento en esta materia".

Por último, Freijo ha valorado que esta octava edición llega en un "contexto muy favorable" para la ciudad, con un mes de noviembre en el que se ha registrado la mejor cifra del mercado laboral en este periodo desde 2007, con 7.172 personas desempleadas, lo que supone 702 menos que el año anterior.

En la misma línea, ha apuntado al aumento del número de contrataciones, que crece un 11,6 por ciento hasta alcanzar los 4.076 acuerdos en noviembre, "reflejo de una actividad empresarial que continúa al alza incluso fuera del verano".