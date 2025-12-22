Marbella (Málaga) cierra el año con un nuevo récord de usuarios del transporte público, 6,8 millones de pasajeros

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2025, destacando la consolidación de las políticas de movilidad urbana "para una ciudad más sostenible y segura" - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2025, destacando la consolidación de las políticas de movilidad urbana "para una ciudad más sostenible y segura" y el incremento del uso del transporte público, que ha alcanzado "una cifra récord de 6,8 millones de viajeros", ha apuntado el concejal del ramo, Félix Romero, quien ha subrayado que "se trata de una concejalía que genera un volumen de trabajo intenso y constante, fundamental para el correcto funcionamiento de la localidad, y que se ha traducido en importantes avances en sostenibilidad, accesibilidad y calidad del servicio".

Uno de los principales hitos del año ha sido la consolidación de la tarjeta municipal de movilidad gratuita de transporte para empadronados, que ha alcanzado las 93.000 activas, tras registrar 11.500 nuevas altas. Romero ha resaltado que el sistema de emisión se ha descentralizado, ampliándose de dos a siete puntos de atención en la ciudad, y se han introducido mejoras tecnológicas en su gestión. En el ámbito del transporte escolar y universitario, se ha dado cobertura a más de 900 usuarios de 24 centros a través de 37 rutas. Asimismo, se ha reforzado el servicio con la Universidad de Málaga, duplicando expediciones para facilitar el acceso de los estudiantes marbellíes.

Por otro lado, la delegación ha incorporado láminas fotocatalíticas en vehículos del transporte colectivo y escolar, que eliminan hasta el 95 por ciento de la polución y los gérmenes en el aire interior, y ha instalado sensores de calidad del aire accesibles mediante códigos QR en marquesinas. En cuanto al sector del taxi, se ha destinado un total de 106.000 euros en subvenciones, incluidos 56.000 euros para vehículos adaptados, y se han tramitado cuatro convocatorias de certificados de aptitud con 155 solicitantes, además de autorizar 50 nuevos vehículos y 122 contrataciones de conductores. Se han realizado más de 420 inspecciones, "garantizando un servicio de calidad y seguro", ha detallado el edil.

En cuanto a la zona de estacionamiento regulado, se ha registrado cerca de 2 millones de usos, con una rotación media de 5,23 vehículos por plaza al día y una ocupación del 87 por ciento, remarcando el crecimiento del uso de la app móvil, que ya alcanza el 25 por ciento. Se han renovado más de 275 tarjetas de residentes y se encuentra en tramitación una nueva ordenanza reguladora. En materia de infraestructura y seguridad vial, se han ejecutado "los mayores planes de señalización de la historia de Marbella, con más de 13.000 metros cuadrados de elementos horizontales repintados, 110.000 metros lineales de líneas de eje y borde, más de 2.000 señales instaladas o reparadas, 7.300 vallas colocadas, y más de 22.000 metros de líneas blancas repintadas", ha precisado Romero.

La red semaforizada municipal también ha sido objeto de 2.167 actuaciones de mantenimiento y mejora, incluyendo la instalación de 40 avisadores acústicos para personas invidentes. En total, la delegación ha tramitado cerca de 2.000 expedientes, de los cuales 400 se han referido a autorizaciones de tráfico y 70 a mejoras de señalización y ordenación viaria. Además, se han realizado 182 inspecciones técnicas y 2.250 partes de trabajo ejecutados por la brigada operativa de tráfico.