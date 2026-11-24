El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado el proceso de liquidación de las sociedades municipales de la etapa del Grupo Independiente Liberal (GIL) con la formalización de las últimas escrituras de disolución y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

El portavoz, Félix Romero, ha avanzado que en la junta de gobierno local celebrada este martes se ha dado cuenta del calendario previsto para el cierre administrativo definitivo de estas entidades, después de un procedimiento de cerca de dos décadas que ha conllevado la regularización de su situación contable y patrimonial.

"Todo ese proceso que se ha desarrollado durante estos años nos ha permitido llegar a una situación en la que podemos dar sepultura definitiva a todas estas sociedades", ha asegurado.

Así, ha detallado que entre las mercantiles cuyas escrituras se formalizarán antes de que concluya el presente ejercicio figuran Compras 2000, Turismo 2000, Eventos 2000, Planeamiento 2000, Contratas 2000, Gerencia de Obras y Servicios y Sanidad y Consumo 2000.

De igual modo, ha recordado que el expediente ha afectado a otras entidades como Plan Albarizas Jardines 2000, Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministro 2000 y Tributos 2000.

Romero ha explicado que "uno de los principales retos de este procedimiento ha sido la integración de casi 900 empleados de dichas empresas en la plantilla consistorial, a través de una fase intermedia en la que estuvieron adscritos a organismos autónomos locales".

En este sentido, ha indicado que "cuando se produjo la disolución del Ayuntamiento, uno de los objetivos fue reconducir toda la gestión municipal al ámbito de la legalidad y de los mecanismos de control", al tiempo que ha llamado la atención sobre "la complejidad de las labores de depuración de la contabilidad".

"Hemos estado casi veinte años buscando acreedores, porque teníamos que pagar lo que debíamos, y también deudores, porque había que recuperar las cantidades pendientes de cobro", ha apuntado el edil, al tiempo que ha precisado que "durante este tiempo, se han registrado casos de compañías que habían desaparecido o cuyos derechos habían sido adquiridos por terceras empresas, lo que ha dificultado la resolución de las obligaciones económicas".

También ha señalado que la extinción de estas mercantiles apenas tiene repercusión en la actualidad para las arcas municipales, dado que el mayor impacto se concentró en los primeros años, fundamentalmente hasta 2015, coincidiendo con la incorporación del personal.

"Posteriormente ha habido un trabajo de hormiguita para poner en orden toda la contabilidad", ha afirmado Romero y ha incidido en las dificultades que ha entrañado la reconstrucción de la documentación financiera de organismos que estuvieron operativos durante alrededor de dieciséis años. "El planteamiento es llegar al final con las cuentas perfectamente cuadradas y al céntimo, con las cuentas niveladas y el balance a cero", ha remarcado.

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la ampliación en dos horas del horario habitual de cierre de los establecimientos comerciales, hosteleros y de expedición de bebidas con motivo de las fiestas navideñas, una medida que estará vigente entre el 22 de diciembre y el 6 de enero de 2027. Romero ha destacado que esta iniciativa, que se adopta coincidiendo con las principales celebraciones del municipio, "tiene como finalidad favorecer que vecinos y visitantes puedan disfrutar de estas fechas en la calle, aprovechando también las condiciones climatológicas de la ciudad". También se ha concedido a la Hermandad del Nazareno de Marbella la autorización para la utilización del pendón de la ciudad durante el desfile procesional del Viernes Santo.

Entre otros asuntos, se ha dado luz verde a dos autorizaciones de transporte escolar. La primera de las rutas presta servicio a los institutos Victoria Kent, Sierra Blanca, Dunas de las Chapas, Guadalpín y Rio Verde; los colegios Antonio Machado, Rafael Fernández-Mayoralas y Platero y la Escuela Infantil Pinolivo, mientras que la segunda comprende el IES Salduba, Nueva Andalucía y el Centro de Día.

Romero ha incidido en la importancia de la supervisión de esta actividad por parte del Consistorio, tanto en lo relativo al servicio que ofrece la empresa municipal como al que dispensan las compañías privadas, "dada la especial relevancia que tiene para los ciudadanos al tratarse del traslado de sus hijos".

Además, han tramitado tres licencias vinculadas a la actividad hostelera, entre ellas las correspondientes a dos nuevos establecimientos en Marbella, y se han abordado diferentes expedientes de carácter urbanístico, entre los que el portavoz ha resaltado una licencia de obras relativa a un proyecto básico de vivienda unifamiliar en la urbanización Santa Clara.