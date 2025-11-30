Marbella (Málaga) da la bienvenida a la Navidad con la inauguración de la iluminación en sus calles

Inauguración de la iluminación navideña en Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio de Marbella (Málaga) se ha volcado en la noche de este sábado con el encendido de su iluminación navideña, en un acto al que han asistido numerosos vecinos y visitantes y que ha contado con la actuación de la Gran Zambomba Flamenca 'Vienen de Jerez', con los artistas invitados Capullo de Jerez, Maloko Soto, Diego Carrasco, Ané Carrasco y Rafael Soto.

Según ha recogido el Consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa del municipio malagueño, Ángeles Muñoz, que ha asistido al evento junto a la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, ha deseado a todos los vecinos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y que "la ilusión y la alegría de estas fiestas lleguen a todos los hogares de nuestro municipio".

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que previamente al encendido, se ha celebrado el Pasacalles 'Hadas de la Luna' durante una cita que da la bienvenida a la Navidad.