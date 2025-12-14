Marbella (Málaga) inicia los trámites para construir el polideportivo Leonardo Terol con dos campos de fútbol 7

Reunión del Ayuntamiento marbellí sobre la construcción del polideportivo Leonardo Terol. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha los trámites para la construcción del nuevo polideportivo Leonardo Terol en Trapiche Norte, un proyecto que contempla la creación de dos campos de fútbol 7 homologados y una serie de instalaciones complementarias destinadas a reforzar la oferta deportiva municipal.

El concejal de Obras, Diego López, ha informado en una nota de que el Consistorio ha formalizado la documentación para acceder a 1,8 millones de euros procedentes del remanente de Tesorería de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, fondos que se destinarán al desarrollo de esta nueva infraestructura.

El edil ha señalado que esta actuación "permitirá recuperar un espacio que durante los últimos años albergó aulas provisionales de la Junta de Andalucía, ya trasladadas al nuevo instituto de Las Chapas" y ha remarcado que "supone una oportunidad para poner en valor este enclave y convertirlo en un equipamiento moderno, funcional y adaptado a las necesidades de las familias y los deportistas de esta zona".

El futuro polideportivo será un complejo integral, orientado tanto al deporte base como a la competición y, según ha incidido López, su diseño "priorizará la accesibilidad universal y la eficiencia de los sistemas de iluminación, drenaje y riego, garantizando un uso sostenible durante todo el año".

Por su parte, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha avanzado que, además de los dos campos de fútbol 7, se proyectan gradas, vestuarios completos para equipos y árbitros, un edificio principal con servicios y cafetería, y áreas auxiliares destinadas a enfermería, lavandería y almacenamiento.

Vieytes ha valorado que la ejecución de este nuevo equipamiento "supondrá un refuerzo sustancial en la capacidad municipal para atender la elevada demanda actual", al tiempo que ha puesto el acento en que las nuevas instalaciones "funcionarán como auténticos miniestadios, dotados de infraestructuras que permitirán el desarrollo de entrenamientos y competiciones en condiciones óptimas para clubes, escuelas deportivas y usuarios particulares".

"Estás actuaciones vienen determinadas por la gran actividad que registra el fútbol, la disciplina con más deportistas en la ciudad, y las necesidades que lo usuarios nos transmiten en los encuentros y reuniones que mantenemos periódicamente", ha afirmado el concejal, quien ha avanzado que este equipamiento "tendrá un horario de uso limitado para respetar el descanso de los residentes en la zona".