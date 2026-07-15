Marbella (Málaga) mantiene espacios habilitados para disfrutar de la playa con mascotas durante la temporada de baño

Playa canina en Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha destacado que el municipio mantiene espacios específicamente habilitados para disfrutar de la playa con mascotas durante la temporada oficial de baño, con el objetivo de favorecer una convivencia adecuada entre todos los usuarios del litoral.

Las zonas autorizadas son la playa de El Pinillo, en el tramo delimitado y señalizado para este uso, y la playa de Ventura del Mar, en San Pedro Alcántara, igualmente acondicionada como playa canina. Estos enclaves permiten a los propietarios de perros utilizar el entorno costero en condiciones adecuadas, al tiempo que se preserva el uso tranquilo y ordenado del resto del litoral, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio ha destacado que esta distribución responde a la necesidad de compatibilizar las distintas formas de uso de la costa, atendiendo tanto a las familias y personas que acuden con sus mascotas como a quienes prefieren disfrutar de playas sin presencia de animales. De este modo, se garantiza la comodidad, la seguridad y el bienestar del conjunto de los usuarios.

Durante la temporada de baño, la presencia de perros queda limitada a las zonas habilitadas, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza reguladora del ramo.

La normativa fija, con carácter general, esta restricción entre el 1 de junio y el 15 de octubre, así como durante la Semana Santa, con las excepciones previstas para los perros destinados a labores de salvamento o auxilio y los perros de asistencia a personas con discapacidad o necesidades especiales.

El Ayuntamiento reforzará las labores de información y vigilancia en las playas del término municipal con el fin de facilitar el conocimiento de la normativa, orientar a los usuarios y velar por el correcto uso de cada espacio. La actuación de la Policía Local tendrá un carácter principalmente preventivo e informativo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en caso de incumplimiento.

Asimismo, el Consistorio apela a la colaboración de la ciudadanía y recuerda la importancia de hacer un uso responsable del litoral, mantener los espacios limpios y respetar las condiciones establecidas para cada zona. En el caso de las playas caninas, los propietarios deberán cumplir en todo momento las obligaciones de higiene, control y seguridad de los animales.