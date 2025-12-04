Marbella (Málaga) pone en marcha un asistente inteligente en WhatsApp para acercar actividades navideñas a la ciudadanía

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella ha puesto en marcha un servicio de asistente inteligente, una iniciativa pionera que permitirá consultar por WhatsApp toda la programación navideña del municipio. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella ha puesto en marcha un servicio de asistente inteligente, una iniciativa pionera que permitirá consultar por WhatsApp toda la programación navideña del municipio.

El concejal de Innovación, Enrique Rodríguez, que ha presentado la iniciativa junto al CEO de Internalia Group, Francisco Orellana, ha explicado que el objetivo es ofrecer "un acceso rápido y sencillo a la información festiva, mejorar la experiencia de residentes y turistas y favorecer una Navidad más accesible y participativa".

El edil ha indicado que "este sistema permitirá conocer en segundos cualquier actividad, desde mercadillos, belenes o conciertos hasta horarios de transporte, movilidad o eventos especiales, todo ello escribiendo o enviando un audio al número 630 001 576", al tiempo que ha detallado que estará disponible en varios idiomas mediante traducción automática, "lo que beneficiará al elevado número de visitantes internacionales".

"La ciudad necesitaba una herramienta capaz de unificar y simplificar la abundante programación navideña, repartida por todos los barrios y distritos", ha apuntado Rodríguez, quien ha informado de que el sistema se basa en una arquitectura de inteligencia artificial (IA) desarrollada por Internalia Group, y ha agradecido la colaboración de múltiples delegaciones municipales en el volcado y verificación de contenidos.

"El proyecto se concibe como una herramienta viva y en constante actualización, que seguirá incorporando nuevas funcionalidades a lo largo de las fiestas y que servirá también como experiencia piloto de cara a futuros asistentes temáticos para otras áreas de la ciudad", ha avanzado.

Por su parte, Orellana ha valorado que Marbella da con este proyecto "un paso decisivo en innovación aplicada al servicio público" y ha puesto el acento en que el asistente "no funciona como un 'chatbot' convencional, sino como un sistema de IA capaz de interpretar consultas complejas y responder con información oficial, verificada y en tiempo real".

En este punto, ha incidido en que la plataforma "opera en un entorno privado y seguro, conforme al Reglamento General de Protección de Datos", al tiempo que permite una interacción accesible "gracias a su reconocimiento de voz, lo que favorece la inclusión digital de personas mayores o con dificultades de lectura o escritura".