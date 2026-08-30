Marbella (Málaga) se posiciona como destino de golf al participar en el 'Legends Tour' que se celebra en Reino Unido

Marbella (Málaga) se posiciona como destino de golf al participar en el 'Legends Tour' que se celebra en Kent (Reino Unido). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Marbella ha querido posicionar su "marca" como destino de golf junto a algunas de las "grandes figuras" internacionales de este deporte al participar en el 'Legends Tour', una cita que se celebra estos días en Chart Hills Golf Club, en la ciudad británica de Kent.

Con esta acción, Marbella refuerza su "estrategia de promoción y comercialización de la ciudad como destino de referencia para este segmento", según ha defendido el Ayuntamiento marbellí en un comunicado.

En esa línea, la directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, ha destacado que "esta presencia nos permite proyectar nuestra oferta en uno de nuestros mercados prioritarios y, al mismo tiempo, establecer contactos profesionales que pueden traducirse en nuevas oportunidades para atraer visitantes".

Durante el torneo, Marbella cuenta con un 'stand' promocional propio, desde el que se difunden los atractivos turísticos del municipio y, especialmente, su producto de golf, con material especializado y 'merchandising' dirigido a jugadores, profesionales y aficionados.

De Arce ha subrayado que "la ciudad reúne unas condiciones excepcionales para la práctica de este deporte prácticamente durante los doce meses del año, y lo complementa con una propuesta de alojamiento de alta calidad, gastronomía, ocio, bienestar y compras", ha avanzado.

Desde el Ayuntamiento ponen de relieve también que la acción incorpora una "importante vertiente comercial" con reuniones de trabajo con Golfbreaks y Your Golf Travel, dos de los principales especialistas del Reino Unido en la organización y comercialización de viajes de golf.

"Estos encuentros nos permiten presentar directamente nuestra ciudad a importantes prescriptores del sector, fortalecer las relaciones profesionales y explorar nuevas vías de colaboración en un mercado tan relevante para nuestro destino como el británico", ha explicado al respecto la responsable municipal.

En este punto, ha remarcado que la estrategia del Ayuntamiento "busca que la participación en grandes acontecimientos internacionales genere no solo visibilidad y notoriedad de marca, sino también oportunidades reales de venta". En este sentido, ha incidido en que "el golf es un producto clave por su capacidad para atraer a un visitante de alto valor y contribuir a la diversificación y desestacionalización de la actividad turística".

La presencia en Chart Hills permite asimismo "asociar la imagen de Marbella a un circuito de prestigio como el 'Legends Tour', que reúne a reconocidos jugadores que han formado parte de la élite mundial de este deporte", agregan desde el Ayuntamiento.

Como parte de las acciones desarrolladas durante la competición, la ciudad ha estado presente en la entrega de un premio que incluye una estancia de dos noches en Marbella y cuatro 'green fees', brindando al ganador la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia turística y de golf del municipio.

"La participación en Kent da continuidad a la asistencia de la localidad en diferentes pruebas del torneo y consolida una línea de trabajo que combina promoción, comercialización y relaciones profesionales para seguir fortaleciendo el liderazgo de la ciudad como destino europeo de golf", ha apuntado De Arce para finalizar.