Marbella (Málaga) refuerza su coordinación ante posibles episodios de lluvias torrenciales e inundaciones

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Marbella (Málaga) ha celebrado este viernes una reunión en la Jefatura de la Policía Local con el objetivo de reforzar la planificación municipal ante situaciones de lluvias torrenciales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos.

El encuentro ha contado con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz; el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García; el concejal de Obras, Diego López, y el jefe de Emergencias, Arturo Arnalich, así como representantes de los distintos cuerpos de seguridad, Protección Civil, Bomberos, Junta de Andalucía, como gestora del embalse de La Concepción, Hidralia y personal técnico.

Durante la reunión, se ha abordado la actualización del Plan de Emergencias Municipal y la revisión de los recursos disponibles en función de los distintos niveles de alerta meteorológica que puedan emitir la Agencia Estatal de Meteorología o la Junta de Andalucía.

"El objetivo es tener perfectamente definidos los medios movilizables y presenciales en caso de activación por riesgo de inundaciones", ha explicado Arnalich, que ha recordado que "se trata de un riesgo creciente que ya el año pasado mostró su magnitud, aunque Marbella supo responder con eficacia".

En este sentido, ha destacado "la importancia" de "una coordinación precisa entre todos los actores implicados y de una preactivación de las estructuras del Cecopal para estar preparados desde el primer momento ante cualquier aviso".

Además, ha avanzado que se estudia la posibilidad de realizar un simulacro conjunto, en colaboración con la Junta de Andalucía y el embalse de la Concepción, para poner a prueba los protocolos y detectar posibles puntos críticos en los tiempos de reacción y en las comunicaciones.

Entre los puntos con especial supervisión se encuentran la zona de Guadaiza con el paso de Picaza, la desembocadura cercana a Cortijo Blanco, la calle Rafael Alberti a la altura del puente de Cajones, el embalse Guadaiza o el pantanillo de los Tres Ríos, así como áreas de Las Chapas y la rotonda de Puerto Banús.

"En todos estos lugares se están llevando a cabo actuaciones de limpieza de cauces, acondicionamiento de infraestructuras y refuerzo de vigilancia", según concluido el responsable de Emergencias.