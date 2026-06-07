Marbella (Málaga) renueva 1.250 metros cuadrados de pasarela en las Dunas de Artola para conservar el espacio protegido

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en su visita a las Dunas de Artola. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado los trabajos de mejora y renovación de la pasarela de las Dunas de Artola, una actuación que ha permitido intervenir sobre 1.250 metros cuadrados de sendero en este enclave natural protegido con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y garantizar la conservación de una de las zonas más emblemáticas del municipio.

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz ha visitado la actuación y ha indicado que "se trata de una obra que tiene como objetivo revitalizar y, sobre todo, asegurar una parte muy importante de nuestra senda litoral, que constituye uno de los grandes atractivos de Marbella", al tiempo que ha resaltado que "el recorrido es ahora aún más amplio, ya que se ha incrementado su anchura desde los 2,5 hasta los tres metros", según ha concretado el Consistorio marbellí en una nota.

La regidora, que ha estado acompañada por el concejal del ramo, Diego López, ha explicado que "había elementos que requerían ser sustituidos para evitar problemas de seguridad y garantizar que esta infraestructura continúe prestando servicio en las mejores condiciones" y ha señalado que "algunos tramos presentaban un desgaste natural derivado de su uso continuado y de la proximidad al mar".

Asimismo, ha incidido en que el Consistorio realiza un seguimiento permanente de este tipo de equipamientos. "Tenemos un control constante y hacemos un importante esfuerzo para que todas las instalaciones municipales estén perfectamente cuidadas y mantenidas, especialmente aquellas que, como esta, se encuentran en primera línea de costa y sufren un mayor desgaste debido a las condiciones ambientales", ha afirmado.

La intervención ha supuesto la renovación completa de 500 metros lineales de plataforma de madera y la sustitución de cien metros de barandillas. Además, se han reparado 48 listones y 40 tramos de barandilla que presentaban deterioro, además de sustituirse un banco de madera y mejorarse cinco pilotes de apoyo de la estructura.

En concreto, los trabajos han incluido la retirada de la pasarela existente y de sus elementos de soporte en los tramos afectados, la regularización del terreno, la instalación de geotextil antirraíces, la colocación del nuevo entarimado y la reposición parcial de barandillas, aprovechando aquellos componentes que se encontraban en buen estado para optimizar los recursos disponibles.

En esta línea, la alcaldesa ha valorado la importancia de esta actuación "para preservar uno de los pulmones verdes de la ciudad", por el que transitan miles de personas a lo largo del año. "Las Dunas de Artola son un espacio protegido de enorme valor ambiental y paisajístico, por lo que resulta fundamental compatibilizar su conservación con el disfrute seguro de vecinos y visitantes", ha aseverado.

Por último, ha agradecido el trabajo desarrollado por la delegación de Playas y ha precisado que Marbella mantiene los máximos reconocimientos en materia de calidad y sostenibilidad del litoral. "Seguimos mejorando accesos e infraestructuras y eso se traduce en distintivos como las banderas azules, la S de Sostenibilidad o la Q de Calidad", ha resaltado la primera edil, quien ha añadido que "somos la ciudad de España con mayor número de banderas por kilómetro de playa, un reconocimiento que responde al esfuerzo continuado de mantenimiento e inversión que realizamos durante todo el año".