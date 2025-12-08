Marbella (Málaga) renueva su convenio de colaboración con la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella renueva su convenio de colaboración con la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su convenio de colaboración con la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara para "respaldar la actividad cultural, social y tradicional que la entidad desarrolla durante todo el año".

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante la firma del acuerdo con el hermano mayor, Juan Andrés Gómez Duarte, el estrecho vínculo que el Consistorio mantiene con la entidad, y ha subrayado "la importante labor cultural que realizan no sólo en torno al 19 de octubre, festividad del Patrón, sino a lo largo de los doce meses".

Según ha explicado el Ayuntamiento marbellí en una nota, la regidora ha puesto el acento en que la subvención municipal, que asciende a 10.500 euros, permite cofinanciar las numerosas iniciativas que la hermandad, que cuenta con un millar de socios, impulsa, como la edición de su revista anual, charlas y conferencias, actividades formativas, así como los actos y la tradicional procesión del 19 de octubre, "que requieren de un importante esfuerzo organizativo".

"Seguiremos trabajando codo con codo para que nuestras tradiciones y raíces sigan vivas", ha señalado la alcaldesa. Por su parte, Gómez Duarte ha agradecido el respaldo municipal, y ha incidido en la importancia de esta subvención para poder impulsar nuevas iniciativas y proyectos sociales, entre las que ha mencionado la reciente colaboración con asociaciones de lucha contra la esclerosis múltiple o con el colectivo Valores.