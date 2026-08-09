Marbella (Málaga) tendrá una nueva pista de 'pump track' diseñada con Rubén Alcántara antes de final de año

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, visita las obras de la nueva pista de 'pump track'. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha destacado el avance en la construcción de una nueva pista de 'pump track' en el parque de Arroyo de la Represa, una actuación que permitirá dotar a la ciudad de una infraestructura especializada para la práctica del BMX, adaptada a las necesidades actuales de esta disciplina y concebida para usuarios de distintos niveles.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado las obras, que está previsto que concluyan antes de finalizar el año, y ha subrayado que esta actuación responde "a la estrategia municipal de modernización y especialización de las instalaciones deportivas".

En una nota remitida por el Consistorio, la primera edil ha explicado que "Marbella ya dispone de otros espacios destinados a diferentes modalidades de deportes sobre ruedas" y ha señalado que "esta nueva pista estará orientada principalmente al BMX", al tiempo que ha incidido en que "el proyecto ha sido diseñado siguiendo las indicaciones del reconocido especialista Rubén Alcántara, quien ha definido las características técnicas del trazado y la distribución de los distintos recorridos".

La regidora ha precisado que el equipamiento, ubicado sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y cofinanciado por la Junta de Andalucía a través del Plan de Grandes Ciudades, contará con dos zonas diferenciadas," una destinada a usuarios con mayor experiencia y otra pensada para quienes se inician en esta modalidad, favoreciendo tanto el aprendizaje como la práctica deportiva en condiciones de seguridad".

Los trabajos comenzaron con la demolición integral de la antigua instalación y han incorporado medidas de sostenibilidad mediante la reutilización del hormigón resultante como base de la nueva pista.

Muñoz ha resaltado que "esto ha permitido evitar el traslado de residuos, reducir el tránsito de camiones y prescindir del aporte de nuevos materiales de cantera, minimizando así el impacto ambiental y optimizando los recursos de la obra". La actuación contempla igualmente la conservación del arbolado existente, "preservando los ejemplares que proporcionan sombra e integración paisajística al entorno".