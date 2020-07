Marín, sobre Juan Cassá, insiste en que "no comparten gobiernos con tránsfugas": "Si él está dentro, Cs estará fuera"

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, ha insistido en que la formación naranja "no puede compartir gobiernos con tránsfugas", en relación con la situación generada tras la salida de Juan Cassá de la formación naranja el pasado 4 de mayo y que se mantiene en la Diputación de Málaga como portavoz del equipo de gobierno de PP y Cs y responsable del Área de Relaciones Institucionales, pese al rechazo del partido naranja.

Así, en Málaga, al ser cuestionado al respecto durante el Foro Lidera de Sur y la Diputación, Marín ha incidido en que las relaciones con el PP "van a ser igual que ahora, normalizadas, de colaboración, de apoyo; otra cuestión es el lugar que ocupe Cassá". "Si él está dentro del Gobierno nosotros no estaremos; si está dentro, nosotros estaremos fuera intentando ayudar al gobierno municipal y a la Diputación", ha asegurado.

Marín ha reiterado que su partido "ha venido a ser útil a la política y no podemos compartir gobierno con un tránsfuga, ni del PP ni del PSOE. Es seña de identidad". No obstante, mantener esas relaciones con el PP en la provincia de Málaga "no tiene nada que ver con un señor que se va y no entrega el acta y no deja pasar a otro compañero". "No nos vamos a sentar con ese señor a formar gobierno", ha reiterado.

El líder andaluz de Cs ha admitido que está "muy lejos" actualmente de la parte orgánica de su partido al estar centrado en cuestiones de gobierno: "No me puedo despistar con lo que llevo para adelante".

Cuestionado, por último, por qué se van ediles de la formación naranja, ha considerado que "seguramente porque no estarían defendiendo un proyecto liberal de centro progresista sino defendiendo otros intereses, los suyos personales, no los de Ciudadanos".