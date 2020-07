Marín, sobre la remodelación del Gobierno andaluz: "Hay que hacer retoques en algunas consejerías para ser más eficaces"

El vicepresidente sostiene que la estructura del Gobierno autonómico "se diseñó inicialmente para otros objetivos"

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha reiterado este jueves que "hay que hacer algunos retoques" en algunas consejerías del Gobierno andaluz ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 "para ser más eficaces".

Así lo ha trasladado el vicepresidente y líder andaluz de Ciudadanos (Cs) durante su participación en el Foro Lidera celebrado este jueves en Málaga, al considerar que la situación actual obliga a "encajar determinadas piezas en el tablero"; un hecho que, ha dicho, "no significa que haya más o menos consejeros". "Si hace falta uno o dos más no pasa nada, hay 21 ministros en el Gobierno de España y nosotros somos once consejeros", ha sostenido.

A su juicio, esta remodelación en el Gobierno andaluz debería servir para "encajar" algunas piezas o incluso "para crear algún área nueva" y ha puesto como ejemplo consejerías como las que él dirige con políticas de justicia y migratorias o la de Economía con los fondos europeos.

En el momento actual, ha dicho, muchas de las previsiones, planes de trabajo, planificaciones o estrategias "se han desmoronado" debido a la crisis derivada del COVID-19 "y las urgencias ahora son otras". "Hasta hace tres meses y medio quién iba a hablar de que el turismo iba a estar en dificultades, al revés. Ahora hay una nueva realidad y nos lleva a atender al sector sanitario, por otro lado al económico y, por otro, la atención a personas en mayor dificultad".

Este hecho, ha sostenido Marín, exige, "aunque no lo crean, una dedicación exclusiva, al cien por cien, al 120 por ciento", de ahí su opinión de que hay que hacer "algunos retoques porque la estructura del Gobierno andaluz se diseñó inicialmente para otros objetivos".

"Ahora el gran objetivo de la Junta es terminar esta legislatura en crecimiento económico. Tiene que haber retoques en unidades, en estructuras de algunas consejerías, hay que poner y encajar algunas piezas", ha finalizado.