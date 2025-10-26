Más de 1.500 personas participan en la VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa en Málaga

La VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, ha asistido este domingo a la salida de la VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa, que organiza la Asociación de la Prensa de Málaga, en la que han participado más de 1.500 personas.

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, el recorrido ha sido de siete kilómetros y, al igual que en los tres últimos años, también se ha celebrado la Marcha Solidaria de la Prensa, de dos kilómetros de distancia.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, es una de las instituciones patrocinadoras de esta prueba deportiva que subraya la "importancia de la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad". Asimismo, parte de la recaudación se destinará a fines sociales, en este caso a la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo) de Málaga.