Más de 2.300 personas participarán en actividades organizadas por la Diputación en torno al Festival de Málaga

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.300 personas participarán en las actividades organizadas por la Delegación de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación en torno al 29 Festival de Cine de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo.

Así lo ha dado a conocer el diputado del área, José Santaolalla, que ha destacado "la apuesta" de la Diputación por "acercar la cultura cinematográfica a todos los rincones de la provincia ofreciendo actividades que refuercen el vínculo con el cine y fomenten el aprendizaje".

Tras el éxito cosechado el año pasado por los Concursos de Cine, en los que seleccionó a cuatro jóvenes para que formasen parte del jurado popular del festival, este año se repite la iniciativa, que se celebrará esta vez en los municipios de Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Villanueva del Rosario y Rincón de la Victoria los días 23, 25, 26 y 27 de febrero.

Estos concursos están abiertos a jóvenes de entre 18 y 35 años, que tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre cine para ser elegidos.

Los cuatro ganadores se alojarán de manera gratuita en las instalaciones del centro de innovación social La Noria de la Diputación, tendrán acceso a los pases de las películas y podrán vivir una experiencia completa conociendo los entresijos del Festival de Málaga. Los interesados pueden inscribirse en https://forms.gle/tGmc9WosJQn39WPE9 .

Otra de las actividades con las que la Diputación sigue fomentando el vínculo educativo con el Festival de Málaga es el proyecto pedagógico Cinefórum Educativo, que se desarrolla desde hace más de 15 años y que en esta ocasión llevará a 1.500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos al Teatro Cervantes y al Cine Albéniz del 9 al 13 de marzo para asistir a la proyección de varias películas. La actividad se completa con un trabajo previo en las aulas y con un coloquio tras cada proyección con profesionales del cine español.

De manera paralela, los días 9 y 10 de marzo se celebrarán en el auditorio Edgar Neville las Sesiones Sénior, en las que 800 mayores de 65 años de toda la provincia asistirán a la proyección de la película 'La vida padre' y al coloquio posterior.