Más de 30 artistas reflexionan sobre el impacto del actual modelo urbano en el tercer volumen de Málaga Paradise

Obra de Dadi Dreucol - MÁLAGA PARADISE

MÁLAGA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fanzine cultural Málaga Paradise presenta su tercer número, una edición colectiva en la que más de treinta artistas, escritores e investigadores reflexionan "sobre el impacto del actual modelo urbano en Málaga y proponen nuevas formas de pensar y habitar la ciudad desde el arte y el pensamiento crítico".

El nuevo número es resultado de la convocatoria que las organizadoras del proyecto, Lucía González Palomino y Héctor Vázquez de la Rosa, pusieron en marcha el pasado verano de 2025 y que se estructuraba a partir de "tres uves: verano, vecinas y vergüenza". El resultado final, precisan, supone la contribución de más de una treintena de artistas y pensadores como Elo Vega, Carmen Belmonte, Juan Gabriel Pelegrina, Dadi Dreucol, Pablo Bujalance, Virginia Mendoza e Isabel Garnelo, entre muchos otros.

Con motivo de la publicación de este tercer ejemplar, el próximo 1 de marzo a las 11.00 horas, Málaga Paradise convoca un encuentro abierto en Laecomónica, en la calle San Millán, 13. Durante la jornada, participantes y público podrán intervenir manualmente la portada del fanzine, convirtiendo cada ejemplar en una pieza única. La organización invita a asistir con materiales propios y participar libremente en esta acción colectiva, concebida como un gesto artístico y comunitario.

Así, han señalado que, a partir del 6 de marzo, se podrán adquirir ejemplares del tercer número solicitándolos a través de la cuenta de Instagram del proyecto, instagram.com/malagapara_dise. Además, las gestoras y editoras del fanzine realizarán una presentación del tercer número al público ese mismo día en La Emplumá, el festival de contracultura cuir que se celebrará en CSA Las Vegas.

MODELOS

"La crisis de habitabilidad en la que nos encontramos no tiene precedentes históricos", explica Lucía González Palomino, en referencia a las cuestiones que han llevado a la creación y desarrollo del fanzine.

Así, en este tercer volumen, "las vecinas, la vergüenza y el verano entran en nuestro rebalaje misericordioso para reivindicar sus vidas en la ciudad: para habitarla desde pensamientos mágicos y desde el arte, para ahora sí cambiarla. Porque esta Málaga no es nuestra. La esperanza es una herramienta fundacional; justo en ese hueco nos situamos", han añadido.

A través del trabajo de los 37 artistas y pensadores participantes, este número pretende reclamar espacios urbanos y museísticos que estén en consonancia con la identidad y la memoria de "las que estamos siendo despojades poco a poco", según han señalado.

Por su parte, Héctor Vázquez de la Rosa ha incidido en "la importancia de ir sosteniendo, a pesar del desgaste y la precariedad, propuestas autogestionadas, independientes, auténticamente crísticas en ciudades como Málaga, donde la imposición neoliberal del arte y el turismo lo han inundado prácticamente todo", haciendo hincapié en la independencia de discursos oficializados, y lo que supone llevar a cabo sacar adelante iniciativas colectivas como ésta.

"Nos emociona muchísimo que Málaga Paradise, en sus dos primeros volúmenes y este tercero que se le suma, pueda servir de plaza en la que arrejuntarse, de rinconcito malaguita repleto de esas voces no tan mediatizadas ni difundidas en los eslóganes oficiales, y que 'disen' de nuevo 'para'", concluye.

Las contribuciones artísticas en forma de textos, fotografías, diseños y otras manifestaciones, corren a cargo de Carmen Belmonte, Ángel y También María, Juan Gabriel Pelegrina, Dreucol, Clem Glades, Claudio Molina Gómez, Rosa María Medina Morillas, Lesay Guerrero León, Camila Monsalve, Pablo Bujalance, Virginia Mendoza, Ananda A., Carmen Ferrón, Isabel Garnelo, María Romero & Nuria Carrascal, Nerea Guitart, Gloria Arranz, Ricardo Ingelmo, Mer Reina, Marta Yueli España Rengel, Miguel Valencia, Carlos Sánchez Gómez, Jimena Blanco Jalil, Rocío Mayoral Verdú, África Guerrero Villalobos, Ana Esteban Rodríguez, La Boterita - Agudezavisual, Ana Gerena Bonilla, Sofía Ruíz & Rocío Meléndez, María Valss, Dan Gamboa Bohórquez, Magno Morales, Elo Vega, Héctor V. de la Rosa & Alba Abarkane, Manolito Garabato, María Bermejo y Usama Mossa.

Entre las temáticas tratadas en el fanzine se encuentran aquellas relacionadas con las políticas públicas del bienestar, paisajes exentos de yates y lujos, y el respeto a las vidas, costumbres, y la cultura de los habitantes de la ciudad de Málaga.

Málaga Paradise es un proyecto editorial y cultural que surge "como respuesta crítica al actual modelo de transformación urbana de la ciudad". Impulsado por Lucía González Palomino y Héctor Vázquez de la Rosa, el fanzine conecta investigación académica, prácticas artísticas y militancia urbana con el objetivo de trasladar al espacio público debates sobre vivienda, identidad, turismo y derecho a la ciudad.