Más de 800 escolares participarán en los torneos solidarios de Navidad de fútbol y baloncesto de la Diputación de Málaga

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 escolares de la provincia de Málaga participarán este fin de semana en los torneos solidarios de Navidad de fútbol 7 y de baloncesto que organiza la Diputación de Málaga. El torneo de baloncesto se celebrará este sábado, 20 de diciembre, en Cártama, y el torneo de fútbol 7 tendrá lugar el sábado y el domingo en Cañete la Real.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a Juan Carlos Orozco, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cañete la Real; Juan Antonio Vargas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cártama; Ricardo Bandrés, delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto; José González Carmona, delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Fútbol; y María Victoria Ruiz, vicepresidenta de Bancosol, entidad beneficiaria de las donaciones de alimentos de los jóvenes deportistas y de sus familias durante el torneo.

El diputado ha destacado la importancia de la práctica deportiva dentro de la educación de los niños, ya que contribuye a inculcar valores y hábitos saludables. En este sentido, ha recordado que estos dos torneos se enmarcan en el calendario de las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto de la Diputación de Málaga. En ellas participan los alumnos y alumnas de las Escuelas Municipales de Fútbol y Baloncesto de la provincia, que también cuentan con el apoyo de la Diputación.

En estas escuelas se entrena de lunes a viernes, y los fines de semana, los jóvenes deportistas tienen la posibilidad de seguir practicando deporte y entrar en contacto con la competición de una forma divertida gracias a las Ligas Educativas de la Diputación, que se celebran de noviembre a mayo con 59 encuentros en el caso de la Liga de Fútbol, y 26 en la Liga de Baloncesto, en los que participan más de 4.000 escolares de toda la provincia.

Además, coincidiendo con las vacaciones escolares, la Diputación organiza los torneos solidarios de Navidad y los torneos de Semana Blanca y Semana Santa.

El Torneo Solidario de Navidad de Baloncesto se celebrará este sábado, 20 de diciembre, en Cártama, donde se darán cita 490 jóvenes deportistas de 35 equipos de las categorías prebenjamín a cadete procedentes de 15 municipios: Ardales, Archidona, Campillos, Cártama, Colmenar, Competa, Frigiliana, Humilladero, Mollina, Rincón de la Victoria, Sierra de Yeguas, Teba, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas y Villanueva de la Concepción.

El Torneo Solidario de Navidad de Fútbol se celebrará del viernes 19 al domingo 21 de diciembre y reunirá en Cañete la Real a 315 jugadores de 21 equipos alevines e infantiles de 13 municipios: Almogía, Antequera, Cañete la Real, Campillos, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Frigiliana, Igualeja, Istán, Periana, Rincón de la Victoria, Valle de Abdalajís y Villanueva de Tapia.