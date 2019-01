Los más de mil usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de Málaga reciben una guía para mejorar su calidad de vida

Publicado 04/01/2019 13:09:35 CET

MÁLAGA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Más Cerca SAM ha comenzado a repartir entre las más de mil personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio de Málaga capital una guía propia editada con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, acompañado de la gerente de Más Cerca, Carmen Criado, ha presentado este viernes la publicación en una rueda de prensa.

El edil ha recordado que este manual, que se editó en julio de forma piloto y fue sometido al análisis y evaluación de un grupo de usuarios y del personal cuidador, se ha editado ya de forma definitiva con la incorporación de sus aportaciones y ha comenzado a entregarse a ambos colectivos para reforzar los niveles de calidad en la prestación de los servicios.

Jiménez ha explicado que esta publicación, cuyo reparto finalizará a lo largo de este mes, recoge recomendaciones de hábitos saludables, alimentación y prevención de las patologías más frecuentes entre los usuarios. Por ejemplo, consejos para afrontar problemas, para personas con hipertensión, diabetes y pie diabético, entre otras.

Además, incluye los datos de la persona usuaria y, entre otros, sus patologías crónicas, medicación habitual, patologías esporádicas y su tratamiento asociado y clarifica qué tareas puede hacer la persona cuidadora y cuáles no, así como los derechos y deberes de la persona usuaria.

Respecto a las auxiliares, se recuerda que pueden realizar tareas domésticas y mantener la limpieza básica, lavar, planchar y ordenar la ropa, preparar desayuno, almuerzo, merienda y cena, comprar durante el horario de trabajo con el dinero de la persona usuaria, ayudarla a asearse y llevar a cabo su higiene habitual así como acompañarle fuera del hogar a actividades educativas, sanitarias o sociales y recoger y entregar documentación.

En cambio, los profesionales auxiliares no podrán llevar a cabo la limpieza de zonas comunitarias del domicilio ni de obras, del mismo modo que no deben realizar tareas para alguna otra persona que no sea la usuaria del servicio.

En cuanto a las personas usuarias, la guía recuerda que tienen derecho a un trato digno y respetuoso, a confidencialidad y atención individualizada, entre otros aspectos. Entre sus deberes están el de permanecer en el hogar mientras esté el/la auxiliar, no exigir tareas no incluidas en las prestaciones del servicio y comunicar ausencias temporales o permanentes así como cualquier cambio en su situación temporal que pueda afectar a la prestación de dicho servicio.

Igualmente, el manual incluye un registro de incidencias para actualizar las citas médicas, los cambios de tratamiento y otros datos relevantes, que facilitará la atención a los usuarios y la coordinación entre profesionales del servicio y los familiares.

Jiménez ha destacado que se trata de un instrumento útil para los auxiliares y también para las personas cuidadoras no formales y familiares, ya que detalla las prestaciones asignadas y favorece el seguimiento de cada caso, atendiendo a sus circunstancias personales.

Por último, ha recordado que de acuerdo a la memoria de gestión de Más Cerca relativa al ejercicio 2017 el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) prestó 158.217 horas a un total de 1.259 personas usuarias de las que 954 fueron mujeres y 305 hombres.