Más de un millar de deportistas de 30 países participarán en el campeonato 'Málaga Orienteering Sprint Camp'

El vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, presenta el Málaga Orienteering Sprint Camp (MOSC) - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial impulsa el campeonato de orientación 'Málaga Orienteering Sprint Camp' 2026, que reunirá a más de un millar de deportistas federados de 30 países.

La cita se celebrará del 16 al 22 de febrero en ocho municipios malagueños. En concreto, Marbella, Torremolinos, Alhaurín el Grande, Almogía, Ardales, Colmenar, Casabermeja y Coín.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al vicepresidente y concejal de Coín, Cristóbal Ortega; la alcaldesa de Almogía y diputada provincial, Antonia García; el presidente del Club COMA, Juan Antonio López, y representantes municipales de los otros seis ayuntamientos participantes en este evento deportivo organizado por COMA --club con 37 años de trayectoria-- con el apoyo de la Diputación, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos malagueños y las federaciones internacional, española y andaluza de orientación.

La orientación es una modalidad deportiva en la que el objetivo del participante es realizar, en el menor tiempo posible, un recorrido por la naturaleza con la obligación de pasar por unos controles señalizados con una baliza, contando para ello con la ayuda exclusiva de una brújula y un mapa.

Hace alrededor de ocho años, este deporte llegó a zonas urbanas con la modalidad sprint, y en la actualidad se celebran competiciones en los cascos urbanos de las grandes capitales europeas.

En este sentido, Rosas ha explicado que tanto los parajes naturales como los municipios malagueños son idóneos para la práctica de la orientación, y ha destacado que esta competición servirá para promocionar la provincia como destino deportivo y de turismo activo gracias a la cobertura televisiva de todo el evento con cámaras en salidas y metas y con "cámara-runners". Además, ha señalado, se espera que el evento deje más de un millón y medio de euros en la provincia.

Málaga Orienteering Sprint Camp (MOSC) se celebró por primera vez en Málaga en 2020. Entonces recorrió la Axarquía, y en 2024 celebró una segunda edición en la Costa del Sol Occidental. En su tercera edición llega al Valle del Guadalhorce y a municipios cercanos, y se consolida como un evento de referencia al haber sido designado como Campeonato de España de Orientación 2026.

El programa de MOSC 2026 se divide en dos partes. El lunes 16 al viernes 20 se celebrarán las actividades previas: competiciones de spring y knock out con premios en metálico en las que escolares de 40 centros educativos podrán iniciarse en el deporte de la orientación junto a deportistas de primer nivel internacional; entrenamientos de bosque en los entornos de El Romeral, El Chorro y Torrehacho, y entrenamientos en las zonas donde se celebraron las ediciones de 2020 y 2024.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el Caminito del Rey y el Torcal de Antequera, de visitar el Museo de la Miel de Colmenar o de recorrer el litoral malagueño en barcas de jábega, entre otras actividades.

Ya durante el fin de semana, 21 y 22 de febrero, se celebrarán las competiciones principales, que tendrán como escenarios los municipios de Alhaurín el Grande, Coín y Marbella.

En concreto, Alhaurín el Grande acogerá el sábado la competición de relevos mixtos, en la que participarán más de 200 equipos. También el sábado tendrá lugar en Coín la competición de knock out, una modalidad de crono rápida que se celebra por primera vez en España.

Y el domingo se disputarán en Marbella, por un lado, la competición de sprint, con más de un millar de participantes de los cuales cerca de un tercio serán internacionales; y por otro, la superfinal de knock out, que da continuidad a la prueba de Coín enfrentando a los deportistas nacionales contra los llegados de otros países.