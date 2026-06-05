Medio millar de efectivos de distintos cuerpos de seguridad velarán por la seguridad durante la Feria de Marbella

El concejal del área de Seguridad de Marbella, José Eduardo Díaz, informa sobre el dispositivo para la Feria de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El dispositivo incluirá sistemas específicos de videovigilancia y el despliegue de la unidad municipal de drones

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS) Medio millar de efectivos de distintos cuerpos de seguridad y servicios velarán por la seguridad durante la Feria del municipio malagueño de Marbella.

Así lo ha anunciado el concejal del área, José Eduardo Díaz, que ha especificado que las fiestas "mantendrán este año la dualidad de espacios, con actividades tanto en el centro de la ciudad como en el recinto ferial nocturno situado en la zona de Arroyo Segundo".

"Son siete días de trabajo intensísimo, con numerosos eventos en dos emplazamientos distintos, con bolsas de aparcamiento específicas y planes de movilidad coordinados con el transporte colectivo, que debe ser la herramienta fundamental de desplazamiento durante esos días", ha subrayado Díaz, que ha visitado el recinto ferial acompañado de la edil del ramo, Yolanda Díaz; de la comisaria de la Policía Nacional, Esther Martín, y del jefe de la Policía Local, Francisco Florentino Ruiz.

De igual modo, ha indicado que el dispositivo incluirá sistemas específicos de videovigilancia en ambos recintos, con un total de 32 cámaras instaladas, y el despliegue de la unidad municipal de drones.

"También participarán unidades de intervención para los cierres nocturnos, agentes de paisano para labores preventivas frente a hurtos y robos, y efectivos del servicio de Bomberos que permanecerán físicamente en la feria para supervisar las instalaciones provisionales y mantener contacto permanente con los feriantes", ha apuntado.

El operativo, ha especificado Díaz, contará con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico, seguridad privada, voluntarios y servicios sanitarios, además de unidades especializadas y servicios extraordinarios que reforzarán la cobertura habitual de la ciudad durante los siete días de celebración.

El concejal ha precisado que los aproximadamente 500 efectivos previstos corresponden exclusivamente al dispositivo especial de feria, al margen de los servicios ordinarios que continuarán desarrollándose en el resto de la ciudad.

En materia sanitaria y de emergencias, se reforzará el servicio de ambulancias y Protección Civil, duplicando la cobertura ordinaria existente en la ciudad durante esos días, según ha indicado.

Además, ha añadido que el operativo se articulará desde dos centros de coordinación, uno ubicado en el centro de Marbella y otro en el recinto ferial nocturno, ambos conectados con el Centro de Coordinación Municipal, coincidiendo con la activación del Plan de Emergencias.