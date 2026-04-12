Metro de Málaga dispone de una Guía de Lectura Fácil para personas con dificultad lectora - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Málaga dispone de una Guía de Lectura Fácil, elaborada en colaboración con la asociación Aproinla, asociación sin ánimo de lucro que se fundó para la inserción socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Según ha informado la Junta en una nota, esta guía contribuye a eliminar las barreras cognitivas y garantiza que el uso del suburbano sea intuitivo y sencillo para todos los usuarios, dentro de la estrategia de responsabilidad social y vocación de servicio al ciudadano del suburbano malagueño.

La gestión técnica del proyecto ha corrido a cargo de Aproinla, que ha destacado la relevancia de que los transportes públicos "apuesten decididamente por la discapacidad cognitiva, permitiendo que las personas ganen en autonomía y seguridad al desplazarse por la ciudad".

Desde la Agrupación Málaga Accesible, Alfredo de Pablos y Paco Torres, han puesto en valor la "colaboración continua" que mantienen con el suburbano, señalando a Metro de Málaga como un referente en la escucha activa a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad.

Por su parte, Fernando Lozano ha subrayando durante el acto que la accesibilidad es un pilar fundamental en la gestión del metro.

"Creemos firmemente que el transporte público debe ser 100% accesible. Hoy, con la presentación de esta Guía de Lectura Fácil, damos un paso más para conseguir este objetivo, acercando aún más el metro a las personas con algún tipo de discapacidad", ha apuntado.

La nueva publicación está escrita y publicada siguiendo la normalización de Lectura Fácil, conforme a la Norma UNE 153101:2018 EX.

Con esta guía, Metro de Málaga sigue la línea de transporte inclusivo, adaptando sus recursos informativos a las pautas internacionales de lectura fácil para no dejar a nadie atrás.

Metro de Málaga fue el primer operador ferroviario español en obtener en 2019 el certificado de Accesibilidad Universal de Aenor (según la norma UNE 170001-2), garantizando un diseño sin barreras arquitectónicas.

Esta guía se ha dado a conocer en la estación El Perchel con la participación de Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga, así como de representantes de la Agrupación Málaga Accesible, encabezada por Alfredo de Pablos y Paco Torres, junto a técnicos y usuarios de Aproinla.